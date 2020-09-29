وزير يمنى يتهم إيران بممارسة دور تخريبى بسفن الصيد

اتهم وزير الثورة السمكية اليمني فهد كفاين إيران، بممارسة دور تخريبي في بلاده عبر سفن صيد تنتهك المياه الإقليمية.وكتب كفاين في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "أكثر من 40 سفينة صيد إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى جنوبي اليمن، وتقوم بصيد غير مشروع في اعتداء صارخ على السيادة اليمنية".وأضاف: "هذا الاعتداء المتكرر تمارسه إيران في المياه اليمنية وتقوم من خلاله بأعمالها التخريبية في اليمن".ودعا إلى "الوقوف بحزم أمام الدور التخريبي الذي تمارسه إيران في اليمن، معتبرا "صمت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الصارخة للسيادة اليمنية انتقاصا وإخلالا بمبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية وسيادة الدول وأمنها".