نيقولا معوض مع أصالة لأول مرة فى كليب «والله وتفارقنا»

View this post on Instagram

شو حلو لمّا تكون الحياة هالقَدّ خذلتك، مرّة ورا مرّة، بَسّ ما قدرِت تغَيِّر فيك قدّيه إنت حقيقي، شفّاف، كَريم و بتَعطي من قلب قلب قلبَك.. الله يعطيكي على قَدّ جمال صوتِك و قَلبِك صولا 💛 @noirbarakat thank u for the beautiful pic! nicolasmouawad #beirut #lebanon #cairo #egypt #actor #acting ‎نيقولا_معوض #بيروت #لبنان #القاهرة #مصر#