خبيرة موضة تجيب: كيف تنسقين إطلالتك فى المناسبات الصباحية؟

تحتار الكثير من الفتيات، فى تنسيق ملابسهن فى حالة الخروج فى الصباح، وغيرها فى المساء فى الحفلات أو المناسبات الهامة، ولهذا تتحدث لـ"الدستور" ستايلست وخبيرة الموضة نجوان منيب، حول أساسيات تنسيق الأزياء النهارية والمسائية.تقول نجوان: "أصبحت تقام الكثير من حفلات أعياد الميلاد والأفراح والخطوبة والحنة؛ نظرا للجو المعتدل في مصر طوال العام، وحتى الحفلات التي تقام بمناسبة شم النسيم والأعياد، ولهذا تكمن الحيرة في اختيار شكل الموديلات المناسبة لاحتفال صباحي، حيث إن الغالبية يرتدين الملابس المعتادة للحفلات المسائية في النهار، وهو ما لا يحقق التناغم بين الموديل والمناسبة الصباحية".وتخبرنا ستايلست نجوان، أن تحقيق التناغم من أهم مقومات الأناقة للمرأة الأنيقة، ناصحة الفتيات والسيدات باختيار موديلات الحفلات الصباحية التي تتسم بالبساطة في شكل الموديل قليل التفاصيل والمعتمد على خامة القماش من أورجانزا ودانتيل والقطيفة اللامعة بألوان زاهية وفاتحة وألوان الباستيل، وهذا أنسب ما يكون للحفلات الكبيرة الصباحية كالأفراح فيتسم المظهر بالأناقة والرقي والبهجة في أجواء الصباح.أما في بعض الاحتفالات الأخرى، فيفضل ارتداء "الميكس" ما بين الكاجوال والسوارية وهو ابتكار حديث لحفلات أعياد الميلاد والسبوع والحنة، واستايل الميكس بين الكاچوال والسوارية يعتمد على أن قطعة واحدة كجاكت أو كارديجان أو بلوز أو بونشوه تكون من أقمشة لامعة أو مطرزة، ويكون باقي القطع أما بنطلون أو سكيرت من الأقمشه العادية أو حتى الجينز فيعطي هذا الميكس شكل شبابي مرح متألق ومبتكر مناسب للاحتفالات الصباحية المبهجة.