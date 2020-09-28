رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبيرة موضة تجيب: كيف تنسقين إطلالتك فى المناسبات الصباحية؟

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:50 م
تنسقين إطلالتك فى
تنسقين إطلالتك فى المناسبات الصباحية
سارة ساويرس
طباعة
تحتار الكثير من الفتيات، فى تنسيق ملابسهن فى حالة الخروج فى الصباح، وغيرها فى المساء فى الحفلات أو المناسبات الهامة، ولهذا تتحدث لـ"الدستور" ستايلست وخبيرة الموضة نجوان منيب، حول أساسيات تنسيق الأزياء النهارية والمسائية.

تقول نجوان: "أصبحت تقام الكثير من حفلات أعياد الميلاد والأفراح والخطوبة والحنة؛ نظرا للجو المعتدل في مصر طوال العام، وحتى الحفلات التي تقام بمناسبة شم النسيم والأعياد، ولهذا تكمن الحيرة في اختيار شكل الموديلات المناسبة لاحتفال صباحي، حيث إن الغالبية يرتدين الملابس المعتادة للحفلات المسائية في النهار، وهو ما لا يحقق التناغم بين الموديل والمناسبة الصباحية".

وتخبرنا ستايلست نجوان، أن تحقيق التناغم من أهم مقومات الأناقة للمرأة الأنيقة، ناصحة الفتيات والسيدات باختيار موديلات الحفلات الصباحية التي تتسم بالبساطة في شكل الموديل قليل التفاصيل والمعتمد على خامة القماش من أورجانزا ودانتيل والقطيفة اللامعة بألوان زاهية وفاتحة وألوان الباستيل، وهذا أنسب ما يكون للحفلات الكبيرة الصباحية كالأفراح فيتسم المظهر بالأناقة والرقي والبهجة في أجواء الصباح.

أما في بعض الاحتفالات الأخرى، فيفضل ارتداء "الميكس" ما بين الكاجوال والسوارية وهو ابتكار حديث لحفلات أعياد الميلاد والسبوع والحنة، واستايل الميكس بين الكاچوال والسوارية يعتمد على أن قطعة واحدة كجاكت أو كارديجان أو بلوز أو بونشوه تكون من أقمشة لامعة أو مطرزة، ويكون باقي القطع أما بنطلون أو سكيرت من الأقمشه العادية أو حتى الجينز فيعطي هذا الميكس شكل شبابي مرح متألق ومبتكر مناسب للاحتفالات الصباحية المبهجة.

موضوعات متعلقة

بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولي

الصحة: تسجيل 115 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و18 وفاة

بالأسماء.. السيسي يصدر قرارات بنقل 6 مستشارين لوظائف غير قضائية

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

الصور

image description

ضريح الزعيم عبدالناصر في ذكرى وفاته

image description

نجوم الفن في عزاء المنتصر بالله

image description

محافظة أسيوط يوجه بتوفير فرصة عمل لأحد ذوى الهمم

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ (صور)

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

الأكثر قراءة

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

مختار نوح: أيمن نور سرق أموال المقاول محمد علي

«التعليم» تُعلن ضوابط الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

اختبار جديد لكورونا يظهر النتيجة خلال 15 دقيقة

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

علماء يكتشفون وسيلة مضادة لعدوى قاتلة

قرار جديد بشأن فحص كورونا السريع

10 تصرفات لآداب السلوك يجب اتباعها

خصائص اللقاحين الروسيين المضادين لعدوى كورونا

أيام زمان

«تعرض للنصب حتى أصيب بمرض السكر».. تاريخ آخر لنجيب محفوظ

«تحدثا في غير اختصاصهما».. كيف تعاملت زوجة «عبدالناصر» وابنه في هجوم «محفوظ والشعراوي»؟

«آلمني هجوم السادات والحمامصي».. اعترافات خالد عبدالناصر عن الهجوم ضد والده

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

مقالات الرأي
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء. محسن الفحام
معاول الهدم والوعى المطلوب
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
مؤمن المحمدي
فارق الأهداف
المزيد

الثقافة

اليوم.. «الذكاء الاصطناعى والملكية الفكرية» بالأعلى للثقافة

اليوم.. أزمة الخطاب الدينى والثقافى على طاولة الأعلى للثقافة

النخبة تطرح رواية «صرخة من ذاكرة امرأة» لحسن الموسوى

محسن فرجانى بضيافة«سلسلة قراءة فى كتاب مترجم».. الليلة