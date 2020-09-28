مختار نوح: أيمن نور سرق أموال المقاول محمد علي

قال المفكر الإسلامي مختار نوح، إن سبب إعلان المقاول الهارب محمد علي اعتزال السياسة يرجع إلى تعرضه للسرقة من أيمن نور.





وأضاف مختار نوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "محمد علي لا يعمل في أسبانيا، وكان يعتمد على أموال التمويل التي أخذها منه أيمن نور بحجة أنها مصاريف تسويقية، فأعلن محمد علي اعتزل السياسة بسبب إنه اتسرق، ثم عاد للظهور، عندما سعى عمرو دراج للصلح بين الاتنين، وأعطاه أمواله".



