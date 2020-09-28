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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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وزيرة الصحة تزف بشرى سارة عن تصنيع لقاح كورونا
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:29 م
وزيرة الصحة
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مشاركتها في التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا رسالة لطمأنة المواطنين أنه آمن.
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