نشرة الحوادث الإثنين| إعدام المتهمين فى أحداث كرداسة وتصفية عناصر من خلية الأميرية

أمس الإثنين،

نشرة أخبار الحوادث الإثنين 28-9-2020

استجواب الجيران وفحص الكاميرات.. البحث عن قاتل سيدة أفريقية بالعجوزة



5 أسباب تمنح الزوجة الحق في طلب طلاق الضرر



مجلس الدولة يستقبل 33 طعنًا من المستبعدين فى انتخابات النواب



ملابسات قتل عامل لشقيقه بالصف.. عمهما شارك فى الجريمة بسبب ساقطة



بعد الثأر للشهيد الحوفى.. تفاصيل ملحمة القضاء على خلية الأميرية





«النقض» تؤيد إعدام المتهمين فى أحداث لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة

قضت محكمة النقض برفض طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»، وتأييد أحكام الإعدام، وتصحيح العقوبة المقضي بها من المؤبد إلى السجن 10 سنوات لعدد من المتهمين لإدانتهم بقيادة والانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف أدت لمقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون عام 2013.



مقتل إرهابيَين هاربين من «عملية الشهيد الحوفي» في القليوبية

قُتِل عنصران إرهابيان شديدا الخطورة، كانا فارين من «خلية الأميرية الإرهابية» التي تسببت في استشهاد المقدم محمد الحوفي، أثناء محاولة القبض عليهما في مخبأهما في منطقة القلج بالقليوبية.



يقدم "الدستور" لمتابعيه نشرة الحوادث عن أبرز القضايا التي شهدها الشارع المصري،حيث شهد اليوم العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.تواصل مباحث الجيزة مناقشة واستجواب عدد من جيران سيدة أفريقية، عثر على جثتها داخل شقة بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، في سبيل حل لغز الجريمة وتحديد المتهم.قال رامى عبدالله، المحامى المختص بشئون الأسرة، إن طلاق الضرر حق من حقوق الزوجة بعد تعرضها للإيذاء من قبل الزوج سواء بالقول أو الفعل.يستمر قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لليوم الثانى في تلقي الطعون على انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض السباق، وكذلك من أشخاص تطعن على إدراج أسماء بعض المرشحين.كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة في تعدي عامل على شقيقه بالضرب حتى الموت، وتبين أن عم القتيل شارك في الجريمة بسبب فتاة ليل.في منتصف شهر أبريل الماضي سطرت قوات وزارة الداخلية ملحمة بطولية عندما حاصرت خلية إرهابية خطرة بمنطقة الأميرية، والتي استمرت لمدة عدة ساعات من تبادل إطلاق النيران، خلفت شهيدًا من قوات الشرطة و3 مصابين و7 قتلى من العناصر الإرهابية.