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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث الإثنين| إعدام المتهمين فى أحداث كرداسة وتصفية عناصر من خلية الأميرية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:06 ص
متهمين أحداث لجنة
متهمين أحداث لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة
محمد السيد
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يقدم "الدستور" لمتابعيه نشرة الحوادث عن أبرز القضايا التي شهدها الشارع المصري، أمس الإثنين، حيث شهد اليوم العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة أخبار الحوادث الإثنين 28-9-2020


استجواب الجيران وفحص الكاميرات.. البحث عن قاتل سيدة أفريقية بالعجوزة
تواصل مباحث الجيزة مناقشة واستجواب عدد من جيران سيدة أفريقية، عثر على جثتها داخل شقة بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، في سبيل حل لغز الجريمة وتحديد المتهم.

5 أسباب تمنح الزوجة الحق في طلب طلاق الضرر
قال رامى عبدالله، المحامى المختص بشئون الأسرة، إن طلاق الضرر حق من حقوق الزوجة بعد تعرضها للإيذاء من قبل الزوج سواء بالقول أو الفعل.

مجلس الدولة يستقبل 33 طعنًا من المستبعدين فى انتخابات النواب
يستمر قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لليوم الثانى في تلقي الطعون على انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض السباق، وكذلك من أشخاص تطعن على إدراج أسماء بعض المرشحين.

ملابسات قتل عامل لشقيقه بالصف.. عمهما شارك فى الجريمة بسبب ساقطة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة في تعدي عامل على شقيقه بالضرب حتى الموت، وتبين أن عم القتيل شارك في الجريمة بسبب فتاة ليل.

بعد الثأر للشهيد الحوفى.. تفاصيل ملحمة القضاء على خلية الأميرية
في منتصف شهر أبريل الماضي سطرت قوات وزارة الداخلية ملحمة بطولية عندما حاصرت خلية إرهابية خطرة بمنطقة الأميرية، والتي استمرت لمدة عدة ساعات من تبادل إطلاق النيران، خلفت شهيدًا من قوات الشرطة و3 مصابين و7 قتلى من العناصر الإرهابية.

«النقض» تؤيد إعدام المتهمين فى أحداث لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة
قضت محكمة النقض برفض طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»، وتأييد أحكام الإعدام، وتصحيح العقوبة المقضي بها من المؤبد إلى السجن 10 سنوات لعدد من المتهمين لإدانتهم بقيادة والانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف أدت لمقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون عام 2013.

مقتل إرهابيَين هاربين من «عملية الشهيد الحوفي» في القليوبية
قُتِل عنصران إرهابيان شديدا الخطورة، كانا فارين من «خلية الأميرية الإرهابية» التي تسببت في استشهاد المقدم محمد الحوفي، أثناء محاولة القبض عليهما في مخبأهما في منطقة القلج بالقليوبية.

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