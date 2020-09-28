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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدا.. لجان التفتيش تبدأ عملها بالفنادق العائمة في الأقصر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:26 م
عبد الفتاح العاصي
عبد الفتاح العاصي
رامى حسين
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قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن لجان الفحص المشتركة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية ستبدأ غدا الثلاثاء أعمال المعاينة والتفتيش على الفنادق العائمة بمحافظة الأقصر والتي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

يأتي ذلك استعدادا لبدء استئناف الفنادق العائمة (Nile Cruises) لرحلاتها في شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح عبد الفتاح العاصي أن اللجنة ستقوم بمعاينة التفتيش السياحي بصفة عامة، بالإضافة إلى معاينة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة.

يشار إلى أن ضوابط تشغيل الفنادق العائمة تتضمن شرط حصول الفندق العائم على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والغرفة السياحية المختصة، إلى جانب الالتزام بكافة الضوابط المستحدثة الخاصة بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية والعاملين على الفنادق العائمة، شرط إلزامي للتشغيل.

أما بالنسبة للمراسي الخاصة بالفنادق العائمة، فوفقا للضوابط فإنه يتعين عليها توفير مكان مخصص لتعقيم الحقائب وأمتعة النزلاء والتوريدات، وتوفير علامات على السقالة تحدد أماكن وقوف النزلاء للتباعد والحفاظ على المسافات الآمنة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة (النزلاء-العاملين)، وأدوات الحماية الشخصية (كمامات وقفازات ومعقمات الأيدي).

تجدر الإشارة إلى أن مصر قد استأنفت حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من أول يوليو الماضي إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولى، كما قامت باستئناف حركة السياحة الثقافية اعتبارا من أول سبتمبر الجاري.

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