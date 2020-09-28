إلهام عبد البديع تكشف لـ«ريا وسكينة» سبب غيابها عن الساحة

يستضيف برنامج "ريا وسكينة" الذي تقدمه كلا من الفنانتين انتصار وبدرية طلبة، الفنانة إلهام عبد البديع يوم الخميس المقبل على شاشة النهار.وتتحدث "إلهام" خلال الحلقة عن سبب غيابها عن الساحة الفنية، وعن سبب سفرها إلى أمريكا، كما تكشف عن أعمالها الفنية المقبلة، ومشاركتها بعمل فني عالمي بالولايات المتحدة الأمريكية.كما يحل الفنان حجازي متقال ضيف على إحدى حلقات البرنامج نفسه، يوم السبت المقبل، ليتحدث عن أعماله الفنية الجديدة وعن أسرار حياته الفنية."بيت ريا وسكينة" برنامج اجتماعي نسائي كوميدي، يهتم بمناقشة القضايا الجدلية التي تهم السيدات، ويهدف إلى تقديم محتوي نسائي كوميدي بعيدًا عن البرامج النسائية الاعتيادية.