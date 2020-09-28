«قوى عاملة بني سويف» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:18 م
دعاء جابرطباعة
أعلنت مديرية القوى العاملة ببني سويف، عن توافر فرص للعمل لدى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والمنزلية.
وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مدير مالي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة 15 سنة، ومحاسب، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة 3 سنوات.
كما تطلب الشركة، مهندس ميكانيكا، ومهندس كهرباء، من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة من 2 إلى 5 سنوات، وأيضا مشرف حركة، ومدير أمن.
وذلك بمرتبات مجزية، وحوافز، وتوفير تأمين اجتماعي، وتأمين صحي.
وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، إرسال السيرة الذاتية على [email protected]، موضحا فيها (العنوان بالكامل، رقم المحمول، أماكن العمل السابقة، والوظيفة المقدم عليها).
وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مدير مالي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة 15 سنة، ومحاسب، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة 3 سنوات.
كما تطلب الشركة، مهندس ميكانيكا، ومهندس كهرباء، من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة من 2 إلى 5 سنوات، وأيضا مشرف حركة، ومدير أمن.
وذلك بمرتبات مجزية، وحوافز، وتوفير تأمين اجتماعي، وتأمين صحي.
وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، إرسال السيرة الذاتية على [email protected]، موضحا فيها (العنوان بالكامل، رقم المحمول، أماكن العمل السابقة، والوظيفة المقدم عليها).