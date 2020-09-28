«الصحة» تعلن عودة العمل بكامل الطاقة داخل منشآتها الطبية

كشف منشور لوزارة الصحة والسكان تم توجيهه من اللواء وائل الساعي، مساعد وزير الصحة والسكان إلى جميع المنشآت الصحية ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالتنبيه على عودة العمل بكامل طاقته، خاصة المتضررة من أزمة كورونا.ووجهت الوزارة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من عدوى الجائحة القاتلة (كوفيد-19).كانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس، خروج 706 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95080 حالة حتى اليوم.