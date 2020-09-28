الأنبا زوسيما يترأس قداس عيد الصليب بدير كرمة الرسل

صلىّ الأنبا زوسيما أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأطفيح أمس قُداس عيد الصليب المجيد، بحضور عدد محدود من أقباط الإيبارشية وذلك بدير كرمة الرسل أطفيح.وشارك نيافته في الصلاة، الراهب القس يوسف الأنطوني، والقس فيلوباتير فانوس، والقس صموئيل رضا والقس إستفانوس فوزي.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: "في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية".يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.