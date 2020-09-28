أماكن الفرق الطبية لمبادرة «الأمراض المزمنة» بغرب الإسكندرية

أعلنت الدكتورة وفاء حمدى، مدير عام منطقة العجمى الطبية غرب الإسكندرية، عن أماكن تمركز الفرق الطبية العاملة بمنطقة العجمى، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى.وأوضحت «حمدى» أن عدد الفرق الثابتة بالعجمى يبلغ 16 فرقة، موزعة على 9 وحدات لطب الأسرة، منها 5 وحدات تعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً وهى: «الدخيلة والبيطاش والعجمى والهانوفيل والعجمى البحرية»، و4 وحدات تعمل من التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءً وهى «وادى القمر، والكيلو 21، الكيلو 26 وسيدى كرير»، بالإضافة إلى 7 فرق متحركة بأماكن تجمع المواطنين تتغير مواقعها بشكل دورى.وفى سياق متصل، قام الدكتور خالد جمال عبدالغنى بزيارة وحدتى البيطاش والدخيلة لطب الأسرة لمتابعة العمل بالمبادرة الرئاسية، ووجه بزيادة عدد الفرق المتحركة وتكثيف التواجد وسط تجمعات المواطنين.