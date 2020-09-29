رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29-9-2020

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:41 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
طباعة
يبحث الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية، يوميًا، عن مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29-9-2020 في المحافظات


وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 29-9-2020، في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 29-9-2020


- محافظتا القاهرة والجيزة
صلاة الفجْر 4:20 AM
الشروق 5:47 AM
صلاة الظُّهْر 11:46 AM
صلاة العَصر 3:10 PM
صلاة المَغرب 5:44 PM
صلاة العِشاء 7:01 PM

- الإسكندرية
صلاة الفجْر 4:25 AM
الشروق 5:52 AM
صلاة الظُّهْر 11:51 AM
صلاة العَصر 3:15 PM
صلاة المَغرب 5:49 PM
صلاة العِشاء 7:07 PM

- الإسماعيلية
صلاة الفجْر 4:16 AM
الشروق 5:43 AM
صلاة الظُّهْر 11:41 AM
صلاة العَصر 3:06 PM
صلاة المَغرب 5:40 PM
صلاة العِشاء 6:57 PM

- السويس
صلاة الفجْر 4:15 AM
الشروق 5:42 AM
صلاة الظُّهْر 11:40 AM
صلاة العَصر 3:05 PM
صلاة المَغرب 5:39 PM
صلاة العِشاء 6:56 PM

- شرم الشيخ
صلاة الفجْر 4:10 AM
الشروق 5:34 AM
صلاة الظُّهْر 11:33 AM
صلاة العَصر 2:58 PM
صلاة المَغرب 5:32 PM
صلاة العِشاء 6:48 PM

- أسوان
صلاة الفجْر 4:53 AM
الشروق 6:15 AM
صلاة الظُّهْر 12:15 PM
صلاة العَصر 3:40 PM
صلاة المَغرب 6:14 PM
صلاة العِشاء 7:27 PM

- سوهاج
صلاة الفجْر 4:21 AM
الشروق 5:44 AM
صلاة الظُّهْر 11:44 AM
صلاة العَصر 3:09 PM
صلاة المَغرب 5:43 PM
صلاة العِشاء 6:57 PM

- مرسى مطروح
صلاة الفجْر 4:35 AM
الشروق 6:03 AM
صلاة الظُّهْر 12:02 PM
صلاة العَصر 3:26 PM
صلاة المَغرب 6:00 PM
صلاة العِشاء 7:18 PM

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعفاء موظفى المحليات من فرز طلبات التصالح فى مخالفات البناء (مستند)

«التعليم» تُعلن ضوابط الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

مقتل إرهابيَين هاربين من «عملية الشهيد الحوفي» في القليوبية

اختبار جديد لكورونا يظهر النتيجة خلال 15 دقيقة

الصور

image description

ضريح الزعيم عبدالناصر في ذكرى وفاته

image description

نجوم الفن في عزاء المنتصر بالله

image description

محافظة أسيوط يوجه بتوفير فرصة عمل لأحد ذوى الهمم

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ (صور)

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

الأكثر قراءة

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

مختار نوح: أيمن نور سرق أموال المقاول محمد علي

«التعليم» تُعلن ضوابط الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

علماء يكتشفون وسيلة مضادة لعدوى قاتلة

قرار جديد بشأن فحص كورونا السريع

10 تصرفات لآداب السلوك يجب اتباعها

خصائص اللقاحين الروسيين المضادين لعدوى كورونا

أيام زمان

«تعرض للنصب حتى أصيب بمرض السكر».. تاريخ آخر لنجيب محفوظ

«تحدثا في غير اختصاصهما».. كيف تعاملت زوجة «عبدالناصر» وابنه في هجوم «محفوظ والشعراوي»؟

«آلمني هجوم السادات والحمامصي».. اعترافات خالد عبدالناصر عن الهجوم ضد والده

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

مقالات الرأي
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء. محسن الفحام
معاول الهدم والوعى المطلوب
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
مؤمن المحمدي
فارق الأهداف
المزيد

الثقافة

حسام المقدم: حُلم عبد الناصر صالحًا للتنقيب 50 عام على رحيله

اليوم.. «الذكاء الاصطناعى والملكية الفكرية» بالأعلى للثقافة

الليلة.. حفل إطلاق كتاب هربرت ماركيوز فيلسوف النفى والتحرر

اليوم.. أزمة الخطاب الدينى والثقافى على طاولة الأعلى للثقافة