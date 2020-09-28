أذربيجان تطالب بسرعة تسوية الصراع في قره باغ

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ضرورة تسوية الصراع في إقليم قره باغ بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي.وأكد المكتب الإعلامي للرئيس الأذربيجاني ـ وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم الإثنين - أن علييف أجرى محادثات عبر الفيديو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وأكد ضرورة تسوية الصراع الأذربيجاني الأرمني في قره باغ بناءً على مبادئ القانون الدولي ووحدة أراضي أذربيجان والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.وشدد علييف على أن هذه القرارات تطالب بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الأرمنية من الأراضي المحتلة.واندلعت صباح، أمس الأحد، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عامًا.ونشب النزاع في قره باغ 1988 على خلفية إعلان الإقليم -الذي كان يتمتع بحكم ذاتي- انفصاله عن جمهورية أذربيجان السوفيتية.وفي 1991، أعلن السكان الأرمن للإقليم من طرف واحد قيام جمهورية قره باغ المستقلة، التي لم تعترف بها أي دولة حتى الآن.وخسرت القوات الأذربيجانية الحرب التي استمرت بين عامي 1992 و1994 إقليم قره باغ و7 مناطق متاخمة.