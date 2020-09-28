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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

5 أسباب تمنح الزوجة الحق في طلب طلاق الضرر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:52 م
طلاق الضرر
طلاق الضرر
داليا عبد الباسط
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قال رامى عبدالله، المحامى المختص بشئون الأسرة، إن طلاق الضرر حق من حقوق الزوجة بعد تعرضها للإيذاء من قبل الزوج سواء بالقول أو الفعل.

وأوضح أن طلاق الضرر له عدة حالات يجب توافرها فى الدعوى لرفع الزوجة الطلاق للضرر وهم:

١- الطلاق لتعدى الزوج بالضرب والسب
إذا كان الزوج دائم الاعتداء بالضرب أو السب على الزوجة، وحدث هذا الاعتداء أمام شهود، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر لتعدى الزوج.

٢- الطلاق لهجر الزوجة
إذا قام الزوج بهجر الزوجة مدة أكثر من ٦ أشهر، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للهجر، ويتم إثبات ذلك عن طريق الشهود.

٣- الطلاق لسفر الزوج للخارج
إذا سافر الزوج للخارج واستمر غيابه عن الزوجة أكثر من سنة، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر لسفر الزوج، ويتم إثبات ذلك عن طريق شهادة التحركات.

٤ - الطلاق لعدم الإنفاق
إذا كان الزوج ممتنع عن الإنفاق على الزوجة يكون من حقها رفع دعوى طلاق للضرر لعدم الإنفاق، ويتم إثبات ذلك عن طريق أحكام النفقات الصادرة للزوجة.

٥ - الطلاق لاستحكام الشقاق والخلاف
إذا قام الزوج بإرسال إنذار طاعة للزوجة يكون من حق الزوجة رفع دعوى طلاق للشقاق.

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