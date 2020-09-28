نتيجة تظلمات الحركة القضائية للمحاكم التأديبية

حصلت "الدستور" على نتيجة التظلمات الخاصة بالحركة القضائية الجديدة للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة.وكانت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد عبدالتواب محمد موسي عضو المجلس الخاص - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، وافقت على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2020/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية.