نتيجة تظلمات الحركة القضائية للمحاكم التأديبية
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:29 م
محمد عيسىطباعة
حصلت "الدستور" على نتيجة التظلمات الخاصة بالحركة القضائية الجديدة للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة.
وكانت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد عبدالتواب محمد موسي عضو المجلس الخاص - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، وافقت على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2020/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية.
وكانت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد عبدالتواب محمد موسي عضو المجلس الخاص - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، وافقت على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2020/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية.