«الصليب» العظة الأحدث لأسقف طما

بثت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العظة الأحدث للأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، عبر تقنية "البث المباشر".وجاءت العظة بعنوان "الصليب"، والذي تحدث فيها عن احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصليب المقدس، والذي يحتفل به خلال شهر سبتمبر سنويًا.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: "في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية".يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.