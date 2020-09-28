زعيم إقليم ناغورنو كاراباخ: هذه معركتنا الأخيرة والأكثر حسمًا

قال زعيم إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، أرايك هاروتيونيان، إن قوات أذربيجان تكبدت خسائر مادية جسيمة "وهذه معركتنا الأخيرة والأكثر حسمًا".وأكد زعيم إقليم ناغورنو كاراباخ أن قوات أذربيجان استولت على مواقع لكننا سنَستعيدها، كما أكد أنها لم تحرز أي تقدم تقريبًا حتى الآن.واندلعت أمس، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمنية وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في إقليم قره باغ المعلن استقلاله من جانب واحد، وأن القصف أسفر عنه سقوط قتلى في صفوف المدنيين.