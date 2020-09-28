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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يرد على «نيويورك تايمز»: دفعت ملايين الدولارات

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:34 م
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنه دفع "ملايين كثيرة من الدولارات كضَرائب وأنه يملك أصولًا أكثر بكثير من الديون، لكنه لم يقدم أدلة أو يتعهد بنشر أي بيانات مالية قبل انتخابات الثالث من نوفمبر.

ورد الرئيس الجمهوري على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأنه لم يدفع سوى 750 دولارًا من ضرائب الدخل الاتحادية في عامي 2016 و2017، بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد مشروعاته التجارية خسائر فادحة.

قال ترامب "لقد دفعت ملايين كثيرة من الدولارات كضرائب لكنني كنت، مثل أي أحد، مستحقا.. لإعفاءات الضريبية، لدى ديون ضئيلة للغاية مقارنة بقيمة الأصول".

أضاف الرئيس الجمهوري، الذي سيواجه منافسه الديمقراطي جو بايدن مساء غدٍ الثلاثاء في أول مناظرة رئاسية، أن لديه "أصولا استثنائية" وتفاخر ببيان مالي "مثير للإعجاب".

كانت نيويورك تايمز ذكرت أن ديون ترامب بلغت مئات الملايين من الدولارات وسط خسائر مزمنة لأعماله يستخدمها لتجنب دفع الضرائب.

أضافت أنها حصلت على بيانات الإقرارات الضريبية التي تغطي أكثر من عشرين عاما لترامب والشركات داخل مؤسسته التجارية.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن ما ورد عن ديون ترامب يثير أسئلة متعلقة بالأمن القومي لأن المواطنين يستحقون أن يعرفوا لمن يدين بالمال، وأضافت لـ شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) "هذا بالنسبة لي هو سؤال يتعلق بالأمن القومي".

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