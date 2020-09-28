الحب في الأسرة المسيحية.. الحلقة الأحدث لبرنامج «معًا نبني البيت»

بثت إيبارشية طنطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الحلقة الأحدث من برنامج "معا نبني البيت" والذي يقدمه الأنبا بولا مطران الإيبارشية.وناقشت الحلقة الأحدث من البرنامج موضوع "الحب في الأسرة المسيحية" كأساس لبناء أي بيت مسيحي مستقر.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: "في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية".يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.