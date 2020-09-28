«تضامن الإسكندرية» تنظم مؤتمر «إدارة الحالة» للأطفال المعنفين

نظّمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، الإثنين، مؤتمر «إدارة الحالة»، بحضور ممثلي البرنامج بوزارة التضامن، طارق جمال، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وممثل منظمة اليونيسيف بمحافظة الإسكندرية، ومديري إدارتي الأسرة والطفولة والتأهيل بالمديرية، ومديري الإدارات الاجتماعية السبعة، والأخصائيين الاجتماعيين العاملين بإدارة الحالة على مستوى الإدارات الاجتماعية.خلال المؤتمر، تم عرض ومناقشة ووضع حلول للحالات التي تعاني مشاكل متعددة، باستخدام الأساليب العلاجية الاستراتيجية التي تعمل وفق خطوات منظمة ومنسقة ومترابطة.يأتي المؤتمر في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي للعمل على تفعيل منظومة الحماية والرعاية للأسرة المصرية وبالإشارة إلى بروتوكول التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف لتنفيذ أنشطة مشروع حماية الطفل، الذي يهدف إلى تفعيل الوقاية والحماية والرعاية للأطفال المعرضين للخطر وضحايا العنف من خلال تفعيل منظومة إدارة الحالة.