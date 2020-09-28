إحباط تهريب عدد من الهواتف ومستحضرات التجميل بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد على مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكروت الميمورى وكمية من مستحضرات وأدوات التجميل، بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من دبى، اشتبه سالم عابد مأمور اللجنة المعين على لجنة الأخضر فى راكب مصري قادم من الإمارات، يحاول الخروج من صالة الوصول وهو يدفع كرسى متحركا يجلس عليه والده.وبسؤالهما عما إذا كان يحملان معهما أي أشياء مخالفة أو بضائع تستحق سداد رسوم جمركية أجابا بالنفى.وبالعرض على حسين هيكل نائب مدير الإدارة، قرر تكليف نجاح لطفى ومصطفى فاضل مأمورى الضبط، تحت إشراف أحمد سيد مشرف الصالة الخضراء لتفتيش الكرسى المتحرك وحقائب الراكبين، فتبين وجود 114 هاتف محمول و2080 كارت ميموري و1050 قطعة من مستحضرات التجميل وأدوات الماكياج مخبأة داخل كرسى متحرك وداخل حقائبهما.وتم الجرد وتحريز المضبوطات بلجنة من سامح زاهر ووائل عيد وأمير حسانين وأماني عبدالله بإشراف خالد شعبان وحمدي حافظ نائبى مدير الإدارة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 89 لسنة 2020، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.