عاطل ينُهي حياة ابن عمه لقيامه بمعاكسة شقيقاته في الشرقية

أقدم عاطل، مساء الإثنين، على قتل ابن عمه، بسبب خلافات وقعت بينهما منذ عامين بمحافظة الشرقية.وشهد مركز منيا القمح بالشرقية، مساء اليوم، واقعة قتل مؤلمة فور قيام الجاني حسام بالتربص لابن عمه وتوجيه عدة أعيرة نارية تجاهه أثناء وجوده أمام منزله، ما تسبب في مقتله في الحال.كشف أحد شهود العيان لـ«الدستور» أن المجني عليه وقعت بينه وبين الجاني مشاجرة منذ عامين بسبب قيام الأخير بمعاكسة شقيقاته، ما أثار حفيظة الضحية.وقال إن الجاني غادر من المنطقة التي كان يقطن بها منذ عامين وأنه أثناء مروره من منطقة مساكن اللا سلكي بمنيا القمح شاهد ابن عمه "المجني عليه"، أمام منزله وعلم بأنه لا يستطيع الحركة لإجرائه عملية جراحية في قدمه.وكشفت أن الجاني أحضر سلاحًا ناريًا "خرطوش"، ووجه 3 أعيرة نارية صوب الجاني، حيث فشل في إصابته في أول محاولتين لتصيبه الطلقة الثالثة في الرأس التي شَطرتها إلى نصفين.تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير عملية التحقيقات.