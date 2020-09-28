رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عاطل ينُهي حياة ابن عمه لقيامه بمعاكسة شقيقاته في الشرقية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:47 م
المجني عليه
المجني عليه
رضوى عبدالغني
طباعة
أقدم عاطل، مساء الإثنين، على قتل ابن عمه، بسبب خلافات وقعت بينهما منذ عامين بمحافظة الشرقية.

وشهد مركز منيا القمح بالشرقية، مساء اليوم، واقعة قتل مؤلمة فور قيام الجاني حسام بالتربص لابن عمه وتوجيه عدة أعيرة نارية تجاهه أثناء وجوده أمام منزله، ما تسبب في مقتله في الحال.

كشف أحد شهود العيان لـ«الدستور» أن المجني عليه وقعت بينه وبين الجاني مشاجرة منذ عامين بسبب قيام الأخير بمعاكسة شقيقاته، ما أثار حفيظة الضحية.

وقال إن الجاني غادر من المنطقة التي كان يقطن بها منذ عامين وأنه أثناء مروره من منطقة مساكن اللا سلكي بمنيا القمح شاهد ابن عمه "المجني عليه"، أمام منزله وعلم بأنه لا يستطيع الحركة لإجرائه عملية جراحية في قدمه.

وكشفت أن الجاني أحضر سلاحًا ناريًا "خرطوش"، ووجه 3 أعيرة نارية صوب الجاني، حيث فشل في إصابته في أول محاولتين لتصيبه الطلقة الثالثة في الرأس التي شَطرتها إلى نصفين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير عملية التحقيقات.

موضوعات متعلقة

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

تجديد حبس 3 متهمين فى «قضية فيرمونت» بعد تسلمهم من الإنتربول

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

الهيئة الوطنية تعلن قبول 4006 مرشحين و8 قوائم في انتخابات «النواب»

الصور

image description

ضريح الزعيم عبدالناصر في ذكرى وفاته

image description

نجوم الفن في عزاء المنتصر بالله

image description

محافظة أسيوط يوجه بتوفير فرصة عمل لأحد ذوى الهمم

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ (صور)

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

الأكثر قراءة

اختبار جديد لكورونا يظهر النتيجة خلال 15 دقيقة

إعفاء موظفى المحليات من فرز طلبات التصالح فى مخالفات البناء (مستند)

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

«علمية كورونا»: حددنا سلالتين للفيروس.. و«أضعفهما» المنتشرة فى مصر

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

10 تصرفات لآداب السلوك يجب اتباعها

خصائص اللقاحين الروسيين المضادين لعدوى كورونا

البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

أيام زمان

«تحدثا في غير اختصاصهما».. كيف تعاملت زوجة «عبدالناصر» وابنه في هجوم «محفوظ والشعراوي»؟

«آلمني هجوم السادات والحمامصي».. اعترافات خالد عبدالناصر عن الهجوم ضد والده

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

مقالات الرأي
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء. محسن الفحام
معاول الهدم والوعى المطلوب
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
مؤمن المحمدي
فارق الأهداف
المزيد

الثقافة

مصطفى الهندي: «والدي ترك 4 أعمال لم تنشر حتى الآن»

الأربعاء.. مدحت العدل ضيف صالون «جزويت» الثقافي

مبادرة «سوريا الأهل» تطلق كتابًا لخدمة الجالية السورية في مصر

«الزعيم المثقف».. حكاية «ناصر» مع مفكري العالم وهداياهم له