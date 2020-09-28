الفنانون يشاركون في عزاء الراحل المنتصر بالله (فيديو)

شارك عدد من الفنانين على رأسهم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في عزاء الفنان الراحل المنتصر بالله في كنيسة السيدة العذراء بالزمالك.ورصدت عدسة «الدستور» العزاء الذي حضره عائلة وأصدقاء الفنان الراحل، وزملاؤه بالوسط الفني، وأبرزهم الفنان محمود حميده والفنان محمد أبو داود والفنانة يسرا والفنان محمد هنيدي والفنان لطفي لبيب والمخرج أكرم فريد والمخرج ماندو العدل والإعلامي محمد الغيطي.واشتكى الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين من بعض المواقع والصحف التي نشرت أخبارا عن غياب الفنانين عن جنازة الفنان الراحل، مشيرا إلى أنه كان هناك حضور من قبل الفنانين، وطلب منهم التحدث لوسائل الإعلام لكنه فوجئ ببعض العناوين التي أثارت غضبه.وتوفي النجم الكبير المنتصر بالله في أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، بعد صراع مع المرض.وأصيب الفنان الراحل منذ 10 سنوات بعدة أمراض مزمنة، بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة في ‏المخ، تسببت في إبعاده عن التمثيل.