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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ضبط أحدهما بطائرة تجسس.. العاملون بالجزيرة خطر على الأمن القومي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:56 م
الجزيرة
الجزيرة
سمر عبدالله
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حاولت الجزيرة مرارًا وتكرارًا منذ تواجدها في مصر إشاعة الفوضى وخلق أزمات لمصر لتنفيذ مؤامرات عليها، إلاّ أن هذه المؤامرات كشف عنها أجهزة الأمن المصرية وأحبطت محاولاتهم، فلم يقف شر قناة القناة القطرية على ما تبثه، فقط، بل على العاملين فيها أيضًا.

ففي 25 ديسمبر 2016 أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس محمود حسين جمعة، مدير المراسلين بالمقر الرئيسي لقناة الجزيرة بالدوحة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لبثه أخبارًا وبيانات كاذبة، تستهدف إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة التي تهدف لزعزعة استقرار مصر.

جاء ذلك بعد أن توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بإصدار مسئولي قناة الجزيرة القطرية تكليفات لبعض العناصر المتعاونة مع القناة داخل البلاد؛ للاستمرار في تنفيذ مخططها الإعلامي الهادف إلى إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة.

ووفقًا للتحقيقات، فإن مدير المراسلين بالمقر الرئيسي لقناة الجزيرة بالدوحة، تورط حينها فى اتخاذ عدة مقرات للإقامة له بمحافظة الجيزة، ومقر إقامة شقيقته، وكرًا لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك بغرض تفادي عمليات الرصد الأمني في ضوء عمل القناة بصورة غير شرعية بالبلاد، وعدم حصولها على التراخيص اللازمة، فضلًا عن احتفاظه بأرشيف للتَقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة.

واقعة ريم جبارة
ضمن أرشيف نيابة أمن الدولة العليا، توجد قضية المصرية ريم جبارة، التي أُلقى القبض عليها فى يناير 2016 بمطار القاهرة فور عودتها ووصولها قادمة من تركيا، وبحوزتها طائرة تجسس.

أكدت نيابة أمن الدولة المصرية، خلال التحقيقات إن ريم قطب جبارة، عضو في التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، حيث إنها تعمل في قناة الجزيرة القطرية، وتم إعدادها وتأهيلها من خلال دورات تدريبية على استخدام طائرات التجسس والتصوير، لاستخدامها في تصوير الأحداث وإرسالها للقناة في العاصمة القطرية الدوحة.

تزامنت عودة ريم قطب جبارة عضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، مع تجهيز القناة القطرية لإعداد تقارير وفيديوهات مفبركة، تمهيدا لبثها تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير، في إطار خطة القناة القطرية، لإنتاج عشرات الفيديوهات المفبركة، وعرضها على الرأي العام باعتبارها مشاهد أنية وذلك وفقا للنيابة العامة.

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