رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلوفاكيا تعلن من جديد الطوارئ في مواجهة كورونا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:25 م
كورونا في سلوفاكيا
كورونا في سلوفاكيا
وكالات
طباعة
قال رئيس الوزراء السلوفاكي إيجور ماتوفيتش، اليوم الاثنين، إن بلاده ستعلن من جديد حال الطوارئ لمواجهة ارتفاع قوي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن ماتوفيتش في ختام اجتماع خلية أزمة "الوضع خطير جدًا، وأعتقد أن علينا اعتماد تدابير أساسية جدًا وجريئة جدًا".

ويفترض أن توافق الحكومة على التدبير الأربعاء، وهي المرة الثانية التي يتخذ فيها تدبير مماثل في البلاد منذ بدء تفشي الوباء.

وبموجب القيود المقترحة، تمنع المناسبات الرياضية والثقافية والدينية اعتبارًا من 1أكتوبر.

وبالنسبة للأعراس، ستسمح فقط في حال أجرى جميع المشاركين فيها فحوصًا وجاءت سلبية.

وتغلق المطاعم والحانات والمقاهي عند الساعة 22،00 وعلى الأشخاص الذين لا يقيمون في بيت واحد، وضع الكمامة والابتعاد مسافة مترين عن بعضهم البعض في حال اللقاء في الخارج.

ووضع الكمامة إلزامي أصلًا في سلوفاكيا في الأماكن العامة المغلقة.

وسجل البلد الذي يبلغ عدد سكانه 5،4 ملايين نسمة، 9343 إصابة بالفيروس بينها 44 وفاة.

وبلغ الجمعة عدد الإصابات الإضافية 552 وهو الأعلى منذ بدء تفشي الوباء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريم عبدالعزيز وأحمد مكى فى «معسكر تدريب قتالى» استعدادًا لـ«الاختيار 2»

مقتل إرهابيَين هاربين من «عملية الشهيد الحوفي» في القليوبية

السيسي يوجّه بالتوسع في التجمعات التنموية بسيناء

مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

الصور

image description

محافظة أسيوط يوجه بتوفير فرصة عمل لأحد ذوى الهمم

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ (صور)

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

image description

«الدستور» داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في مخالفات البناء (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تفتح الترشح لمنصب عميدي «الهندسة ومعهد الأورام» الأحد

الأكثر قراءة

اختبار جديد لكورونا يظهر النتيجة خلال 15 دقيقة

مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

«علمية كورونا»: حددنا سلالتين للفيروس.. و«أضعفهما» المنتشرة فى مصر

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

10 تصرفات لآداب السلوك يجب اتباعها

خصائص اللقاحين الروسيين المضادين لعدوى كورونا

البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

أيام زمان

«تحدثا في غير اختصاصهما».. كيف تعاملت زوجة «عبدالناصر» وابنه في هجوم «محفوظ والشعراوي»؟

«آلمني هجوم السادات والحمامصي».. اعترافات خالد عبدالناصر عن الهجوم ضد والده

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

مقالات الرأي
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء. محسن الفحام
معاول الهدم والوعى المطلوب
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
مؤمن المحمدي
فارق الأهداف
المزيد

الثقافة

«مصر والنظام الدولى بعد ثورة يوليو».. جلسة بحثية فى مؤتمر عبدالناصر

«الاقتصاد الوطنى.. التنمية والإنسان».. جلسة بحثية ثالثة بمؤتمر عبدالناصر

«رسالة من النيل».. كتاب جديد للأطفال لـ إيهاب القسطاوي

الوجه الآخر لـ جمال عبد الناصر.. «مفتون بشعر المتنبي وروايات تشارلز ديكنز»