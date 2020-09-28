سلوفاكيا تعلن من جديد الطوارئ في مواجهة كورونا

قال رئيس الوزراء السلوفاكي إيجور ماتوفيتش، اليوم الاثنين، إن بلاده ستعلن من جديد حال الطوارئ لمواجهة ارتفاع قوي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وأعلن ماتوفيتش في ختام اجتماع خلية أزمة "الوضع خطير جدًا، وأعتقد أن علينا اعتماد تدابير أساسية جدًا وجريئة جدًا".ويفترض أن توافق الحكومة على التدبير الأربعاء، وهي المرة الثانية التي يتخذ فيها تدبير مماثل في البلاد منذ بدء تفشي الوباء.وبموجب القيود المقترحة، تمنع المناسبات الرياضية والثقافية والدينية اعتبارًا من 1أكتوبر.وبالنسبة للأعراس، ستسمح فقط في حال أجرى جميع المشاركين فيها فحوصًا وجاءت سلبية.وتغلق المطاعم والحانات والمقاهي عند الساعة 22،00 وعلى الأشخاص الذين لا يقيمون في بيت واحد، وضع الكمامة والابتعاد مسافة مترين عن بعضهم البعض في حال اللقاء في الخارج.ووضع الكمامة إلزامي أصلًا في سلوفاكيا في الأماكن العامة المغلقة.وسجل البلد الذي يبلغ عدد سكانه 5،4 ملايين نسمة، 9343 إصابة بالفيروس بينها 44 وفاة.وبلغ الجمعة عدد الإصابات الإضافية 552 وهو الأعلى منذ بدء تفشي الوباء.