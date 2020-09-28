السعودية تدعو لحل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان بالطرق السلمية

دعت المملكة العربية السعودية كلًا من أرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار وحل النزاع بالطرق السلمية ووفقًا لقرارات مجلس الأمن، معربة عن قلقها من تطور الأوضاع، وفق قناة "العربية".وكانت الرئاسة الأذربيجانية أعلنت اليوم التعبئة العامة الجزئية، كاشفة عن مقتل 32 جنديًا أرمينيًا إثر المعارك التي استمرت طوال الليل، بحسب الإعلان الرسمي، مؤكدة أن قوات أرمنية أطلقت النار على بلدة ترتر الحدودية، وصادق البرلمان على تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد وفرض حظر التجول.وذكرت وزارة الدفاع في أذربيجان أن قواتها دخلت 6 قرى خاضعة لسيطرة الأرمينيين خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت عند خط التماس بين الطرفين في منطقة ناغورنو كاراباخ.