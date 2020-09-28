موريتانيا تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن موقف موريتانيا ثابت في مناصرة الشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.ونقلت الإذاعة الموريتانية عن الوزير خلال اجتماع مع السفير الفلسطيني في موريتانيا ماجد بن محمد هديب قوله: "إن موريتانيا ملتزمة بموقفها من القضية الفلسطينية طبقًا لمقتضى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمبادرة العربية من أجل السلام".وأوضحت الإذاعة أن اللقاء كان مناسبة للتطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وحضره السفير محمد الحنشي الكتاب المدير العام لمديرية التعاون الثنائي، والسيد عمر محمد بابو مدير العالم العربي بمديرية التعاون الثنائي، والسفيرة أمينة سيدي محمد رئيسة مصلحة بالمديرية نفسها.