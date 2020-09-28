حمدوك: مخرجات المؤتمر الاقتصادي ستسهم في تحقيق التنمية

قال الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، إن المؤتمر الاقتصادي القومي يمثل إنجازًا كبيرًا، حيث إن مخرجاته ستسهم في تحقيق خطة التنمية الشاملة للدولة، التي هي قيد التنفيذ.واعتبر رئيس الوزراء السوداني- لدي مخاطبته الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مساء اليوم الإثنين- أن المؤتمر يُعتبر تمرينًا ديمقراطيًّا ممتازًا، مؤكدًا أنه أتاح فرصة للتحاور والتشاور بشأن مستقبل الاقتصاد في السودان.وأضاف حمدوك: "نريد وطنًا ندير فيه خلافاتنا بصورة تخدم مصلحة البلاد"، لافتًا إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في إدارة هذه الخلافات بطريقة حضارية وسليمة.وأشاد حمدوك بالعمل الكبير الذي قامت به الورش القطاعية، والتي رفعت للمؤتمر مجموعة كبيرة من التوصيات، بلغت 160 توصية، غطت كل مسارات الاقتصاد والإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة.وكشف حمدوك عن تحويل اللجنة التحضيرية للمؤتمر إلى آلية لمتابعة تنفيذ مخرجاته وتوصياته، لافتًا إلى أن المؤتمر شاركت فيه "القوي السياسية وقوى الكفاح المسلح ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والمهنيون والإعلام".وتسلم حمدوك، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، توصيات المؤتمر من المهندس هاشم صلاح مطر ممثل أسر شهداء ثورة ديسمبر.وكان المؤتمر الاقتصادي، الذي انعقد تحت شعار "نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة" على مدى 3 أيام، اختتم أعماله مساء اليوم.