تاريخ من الكذب.. شائعات وفيديوهات مفبركة وسيلة «الإرهابية» في الخداع

تواصل جماعة الإخوان «الإرهابية» أكاذيبها وخداعها للشعب المصري ومحاولاتها البائسة في تشوية صورة مصر أمام العالم الخارجي من خلال بث فيديوهات قديمة وأخرى مفبركة ومزيفة لمظاهرات مزعومة على منصّات التواصل الاجتماعي أو عبر القنوات الإخوانية الداعمة للإرهاب والعنف.«الدستور» تستعرض رسائل المواطنين لجماعة الإخوان الإرهابية التي تمارس ألاعيبها وخداعها للشعب المصري من خلال بث فيديوهات مفبركة عن مصر.إبراهيم السيد الشاذلي، خريج كلية الحقوق، إن وعي الشعب أسقط الدعوات التخريبية لجماعة الإخوان الإرهابية، فالمصريون أدركوا حجم المؤامرة التي تُحاك ضد وطنهم بالدعوات المشبوهة من خلال ترويج الإعلام المعادى لفيديوهات قديمة وفبركتها وإعادة بثها على إنها جديدة، لكن بفضل وعى الشعب لم يكن لمثل هذه الفبركات أي صدى، ورفض الشعب الانسياق خلف كل الدعوات المشبوهة التي تستهدف تدمير البلاد.وأضاف أن مصر تستطيع بسواعد أبنائها وقادرة على تحقيق الإنجازات فرسالتي للإخوان هى أن:"الشعب المصري خلف قيادته السياسية التى تعمل وتحقّق العديد من الإنجازات على أرض الواقع، ولن نسمح للإخوان وحُلفائها بتَحقيق اغراضها وعودة مصر لما كانت عليه من قبل".وقال محمد محمدين عثمان، مدير عام بإحدى شركات المقاولات، إنه لم يتمكن أحد من تفريق المصريين، ولا ينتصر على جيشها نحن خير أجناد الأرض ومصر قادرة تسيطر على العدو الخارجي لا توجد قوة على وجه الأرض قادرة على تهديد استقرار أمن مصر سواء من الداخل أو من الخارج، مصر بلد الأمن والأمان ولا أحد يستطيع التفرقة بين عناصر الشعب المصري سواء مدنى أو عسكرى.وأوضح محمد أن مصر شهدت طفرة عظيمة في التقدم والنمو وتطوير المشروعات في الخمس سنوات الأخيرة، متمنيًا أن يحمى الله مصر وجيشها وشعبها، فمصر تستطيع السيطرة على العدو الداخلي الذي يروج الشائعات، وتقضي عليها وتصحح المفاهيم المغلوطة لديهم.وقال عبدالرحمن محمد، 22 عامًا إن الإخوان ليس لهم وجود حقيقي، فمُحاولاتهم الكثيرة فشلت في السيطرة على الدولة المصرية، لكن الدولة نهضت بوجود شعبها وشبابها، وأن مصر بذلت جهود الفترة الماضية خلال ترأسها الاتحاد الأفريقي، منوهًا إلى أن التجربة المصرية في مجالات مكافحة الإرهاب تعد مثالًا للدول الأفريقية وجميع الدول العالم.وتابع عبدالرحمن أن القارة الأفريقية تسعى أن تثبت مكانتها الدولية، وتحسين البنية التحتية وتهيئة الاقتصاد للانطلاق تعد مثالًا مصريًا للدول الأفريقية وجميع دول العالم ويسعون إلى الحذو بحَذوها، الدولة المصرية في فترة الإرهاب كانت من أصعب المراحل التي تمر بها الدولة المصرية وهي سيطرة الإخوان والإرهابيين على الدولة المصرية، لكن فشلت محاولة سيطرة الإخوان أو الإرهاب على مصر؛ لأن كل ما يريدونه هو إسقاط الدولة، لكن الدولة لا يمكن سقوطها وذلك من وجود شعب مصر العظيم وبرفقته جيش مصر كل الشكر والتقدير والاحترام للجيش المصري.