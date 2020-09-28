جولة مفاجئة لوكيل تموين الإسكندرية على المجمعات الاستهلاكية

أجرى محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، الإثنين، جولة مفاجأة على مخابز إدارة تموين غرب بمناطق (القباري وكرموز)، يرافقه سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة بالمديرية، ومحمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، ونبيل مفيد، مدير إدارة تموين غرب والجمرك.استهدفت الجولة الاطمئنان على وزن رغيف الخبز المنتج من خلال تلك المخابز، والمواصفات الفنية للرغيف، وكذلك سعر بيع الرغيف من خلال البطاقة التموينية، وتم تحرير عدة مخالفات للمخابز المخالفة، وتطبيق لوائح الجزاءات كل فيما يخصه.وتوجه وكيل وزارة التموين إلى عدد من المجمعات الاستهلاكية للتأكد من انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين، وتوافر السلع الغذائية بالمجمعات، وكذلك الإعلان عن الأسعار وفحص تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة.