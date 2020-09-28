جونسون يتعهد بحماية 30٪ من أراضي المملكة المتحدة

وعد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، بحماية 30 % من أراضي المملكة المتحدة بحلول عام 2030، في إطار خطط الحكومة للحفاظ على الطبيعة.وتعهد رئيس الوزراء خلال اجتماع على الإنترنت للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، نقلته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية أن الدولة ستعمل لوقف فقدان التنوع البيولوجي.وأعلن جونسون اليوم عن برامج لحماية 400 ألف هكتار إضافية من الأراضي في إنجلترا، أي ما يعادل حجم منطقة "ليك ديستريكت" ومتنزهات "ساوث داونز" الوطنية مجتمعة، خلال العقد المقبل.وستعمل الحكومة مع الإدارات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية لزيادة رقعة الأراضي المحمية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.وقال جونسون: "يجب أن نحول هذه الكلمات إلى أفعال ونستخدمها لبناء الزخم والاتفاق على أهداف طموحة وملزمة".وأضاف: "يجب أن نتحرك الآن. لا يمكننا تحمل التردد والتأخير لأن فقدان التنوع البيولوجي يحدث اليوم ويحدث بمعدل مخيف".ورحبت المنظمات البيئية بالالتزام من جانب جونسون لكنها دعت الحكومة إلى الاستثمار في المواقع المحمية الحالية ووضع قانون يفي بالتعهد الجديد، وفقا للصحيفة.