الخميس.. «جوازة 6 نجوم» على خشبة بيرم التونسي

يعرض على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، مسرحية "جوازة ٦ نجوم" فى السابعة والنصف من مساء يوم الخميس والجمعة والسبت ١ و٢ و٣ أكتوبر المقبل، وهو خامس عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى.الملتقى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من انتاج فرقة مسرح الاسكندرية برئاسة الفنان محمد مرسى.تدور أحداث المسرحية حول عروسين في أول يوم زفافهما، يتعرضان لمواقف وتدخلات الأهل وجرسون قاعة الفرح في إطار كوميدي، وظهور ابنتهما المستقبلية وما يتعرضان له من ضغوط وأفكار حديثة وأفكار قديمة بالية، وقرارهما في النهاية الاعتماد على أنفسهم وإبعاد الجميع."جوازة ٦ نجوم" بطولة الفنانين "رضا إدريس، رشاد رشدي، شيريهان شاذلي، محمد فاروق، بيلار سامي، مروان نور"، ديكور دنيا عزيز، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقي وألحان شريف ياسر، مخرج منفذ ياسمين سعيد، مساعدو الإخراج أحمد إبراهيم وعبد الرحمن كمال، تأليف وإخراج أحمد مصطفي.