رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس مجلس السيادة السودانى يطلع على الأوضاع فى دارفور

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:05 م
البرهان
البرهان
أ.ش.أ
طباعة
اطلع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية بولاية شمال دارفور.

وذكر مجلس السيادة - في بيان- أن البرهان التقى اليوم والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي، الذي قدم لرئيس مجلس السيادة تقريرًا مفصلًا عن الأوضاع المعيشية والأزمات التي تعاني منها الولاية، خاصة فيما يتصل بتوفير السلع الاستراتيجية المتمثلة في الوقود والدقيق.

وقال والي ولاية شمال دارفور، إن اللقاء تناول الوضع الأمني، مشيرًا إلى أن الولاية تتمتع باستقرار أمني ملحوظ بسبب تفهم المواطنين للظروف التي تمر بها البلاد، والأثر الإيجابي للسلام، والجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة أمن الولاية من أجل السلم والاستقرار.

وأوضح أن رئيس مجلس السيادة وعد بتقديم الدعم والمساندة لمشروعات التنمية والأمن بالولاية.

وفي سياق متصل، اطلع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو، على التحديات التي تواجه ولاية جنوب دارفور، والأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالولاية.

وقال والي جنوب دارفور موسى مهدي - في تصريح صحفي عقب لقائه مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة - إن الفريق أول محمد حمدان دقلو وعد بحل كل القضايا التي تواجه جنوب دارفور، مشيرا إلى توجيه دقلو بتبني المصالحات بين القبائل ومحاربة العادات السيئة التي تمس المواطن، والمحافظة على كل العلاقات بين قبائل جنوب دارفور.

موضوعات متعلقة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2020 ومراحل صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة

الهيئة الوطنية تعلن قبول 4006 مرشحين و8 قوائم في انتخابات «النواب»

كريم عبدالعزيز وأحمد مكى فى «معسكر تدريب قتالى» استعدادًا لـ«الاختيار 2»

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

الصور

image description

محافظة أسيوط يوجه بتوفير فرصة عمل لأحد ذوى الهمم

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ (صور)

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

image description

«الدستور» داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في مخالفات البناء (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تفتح الترشح لمنصب عميدي «الهندسة ومعهد الأورام» الأحد

الأكثر قراءة

اختبار جديد لكورونا يظهر النتيجة خلال 15 دقيقة

مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

«علمية كورونا»: حددنا سلالتين للفيروس.. و«أضعفهما» المنتشرة فى مصر

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

10 تصرفات لآداب السلوك يجب اتباعها

خصائص اللقاحين الروسيين المضادين لعدوى كورونا

البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

أيام زمان

«تحدثا في غير اختصاصهما».. كيف تعاملت زوجة «عبدالناصر» وابنه في هجوم «محفوظ والشعراوي»؟

«آلمني هجوم السادات والحمامصي».. اعترافات خالد عبدالناصر عن الهجوم ضد والده

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

مقالات الرأي
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء. محسن الفحام
معاول الهدم والوعى المطلوب
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
مؤمن المحمدي
فارق الأهداف
المزيد

الثقافة

«مصر والنظام الدولى بعد ثورة يوليو».. جلسة بحثية فى مؤتمر عبدالناصر

«الاقتصاد الوطنى.. التنمية والإنسان».. جلسة بحثية ثالثة بمؤتمر عبدالناصر

الوجه الآخر لـ جمال عبد الناصر.. «مفتون بشعر المتنبي وروايات تشارلز ديكنز»

شحاتة العريان: شخصية عبدالناصر خلقت منه أسطورة