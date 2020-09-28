رئيس مجلس السيادة السودانى يطلع على الأوضاع فى دارفور

اطلع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية بولاية شمال دارفور.وذكر مجلس السيادة - في بيان- أن البرهان التقى اليوم والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي، الذي قدم لرئيس مجلس السيادة تقريرًا مفصلًا عن الأوضاع المعيشية والأزمات التي تعاني منها الولاية، خاصة فيما يتصل بتوفير السلع الاستراتيجية المتمثلة في الوقود والدقيق.وقال والي ولاية شمال دارفور، إن اللقاء تناول الوضع الأمني، مشيرًا إلى أن الولاية تتمتع باستقرار أمني ملحوظ بسبب تفهم المواطنين للظروف التي تمر بها البلاد، والأثر الإيجابي للسلام، والجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة أمن الولاية من أجل السلم والاستقرار.وأوضح أن رئيس مجلس السيادة وعد بتقديم الدعم والمساندة لمشروعات التنمية والأمن بالولاية.وفي سياق متصل، اطلع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو، على التحديات التي تواجه ولاية جنوب دارفور، والأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالولاية.وقال والي جنوب دارفور موسى مهدي - في تصريح صحفي عقب لقائه مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة - إن الفريق أول محمد حمدان دقلو وعد بحل كل القضايا التي تواجه جنوب دارفور، مشيرا إلى توجيه دقلو بتبني المصالحات بين القبائل ومحاربة العادات السيئة التي تمس المواطن، والمحافظة على كل العلاقات بين قبائل جنوب دارفور.