10 فرق متحركة للمشاركة في «100 مليون صحة» بالمنتزه (صور)

تفقد الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الإثنين، أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بمنطقتي المنتزه والعجمي الطبيتين.وقالت الدكتورة فيروز سلطان مدير عام منطقة المنتزه الطبية، إن وكيل الوزارة اجتمع مع مديرة المنطقة وفريق الطب الوقائى بها، ثم تفقد العمل بالفرق الثابتة بمركز الصحة المهنية والعمراوي والمنتزه الريفية والمنتزه العلاجية، وعدد من الفرق المتحركة.ووجه عبدالغني بإضافة عشرة فرق متحركة وإعادة توزيع الفرق على أماكن التزاحم لتكون أقرب إلى المواطنين فى أماكن تواجدهم، كما شدد على أهمية زيادة التغطية الإعلامية والتوعية بأهمية المبادرة.وتستهدف مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الامراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى جميع المواطنين فوق سن الأربعين عاما، علاوة على المرضى الذين يترواح أعمارهم بين 18 و40 عامًا المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكرى المسجلين بقاعدة بيانات حملة ١٠٠ مليون صحة من خلال تقديم خدمة الكشف المبكر عن مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن والسمنة، والاعتلال الكلوي الزمني.ويشمل ذلك الكشف الطبى وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج المناسب مجانا من خلال 255 فرقة طبية متواجدة داخل وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة ونقاط ثابتة بالأندية ومراكز الشباب، علاوة على 35 فرقة متحركة تتوجه للمصانع والشركات وأماكن التجمعات، وتعمل تلك الفرق على فترتي عمل: الأولى من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، والثانية من الثالثة عصرًا وحتى التاسعة مساءً.