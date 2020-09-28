حزب ألمانى يقيل متحدثه بعد تصريحات متطرفة ضد المهاجرين

أقال حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المتحدث باسم الحزب كريستيان لويث، الإثنين، وذلك بعد التصريحات الأخيرة التي اقترح خلالها إمكانية قتل المهاجرين.وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية: أن لويث كان بالفعل متوقفًا عن العمل منذ شهر أبريل الماضي، وذلك بعدما وصف نفسه بأنه من "الفاشية"، وأضافت الشبكة: أن لويث قال: إنه سيصدر غدًا الثلاثاء بيانا ردًا على إقالته.وأشارت الشبكة إلى أن حزب البديل من أجل ألمانيا معروف بشنه حملات عنيفة ضد الهجرة؛ حيث ازداد عدد المؤيدين له منذ السماح بتدفق مئات الآلاف من المهاجرين إلى ألمانيا في عام 2015.ويخضع حزب البديل من أجل ألمانيا لتدقيق رفيع المستوى من وكالة الاستخبارات الاتحادية الألمانية وسط حالة من القلق حول إثارة بعض الفصائل للتطرف والعنصرية، إلا أن هذه الفصائل والأحزاب تنكر ذلك.ودعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لمحاربة شبكات اليمين المتطرف "بمزيد من الحزم" في البلاد يوم الأحد الماضي، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال احتفال بذكرى مرور 40 عامًا على الهجوم الدامي الذي وقع في مهرجان "أكتوبر فيست" في ميونيخ.