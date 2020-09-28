محمد هاني يطرح «حبيبي تعالى» على «أنغامي»

طرح المطرب الشاب محمد هاني، أجدد أغانيه على طريقة الـ"سينجل"، والتى تحمل اسم "حبيبي تعالى" عبر المتاجر الإلكترونية وموقع "أنغامي"."حبيبي تعالى" من كلمات الشاعر الغنائي نهار، ألحان بركات الملاح، توزيع إسلام حسنى، ميكس وماستر المهندس إسلام غلاب.وتعد الأغنية هي التعاون الأول لـ"محمد هاني" مع الشاعر السعودى الشهير نهار، والملحن بركات الملاح.يذكر أن المطرب محمد هانى طرح العديد من الأغاني التي حققت نجاحًا، وكان أبرزها أغنية"بنتفارق"، و"غيابك طول"، و"مهزوم"، و"ليالى الغربة"، وغيرها الكثير من الكفرات الناجحة لكبار النجوم.