كريم أبوزيد يكشف أسرار حياته الفنية لـ«المصحة».. الأربعاء
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:42 م
منار إبراهيمطباعة
تنطلق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج" المصحة" يوم الأربعاء المقبل، ويقدمه الإعلامي خالد جواد عبر شاشة ON، في تمام الحادية عشر مساء، ويحل الفنان كريم أبو زيد ضيف أولى الحلقات.
ويكشف "كريم" خلال الحلقة العديد من أسرار حياته الفنية وكذلك الشخصية، ويتحدث عن مواقف طريفة تعرض لها خلال مسيرتهالفنية، كما يوضح سبب غيابه عن الساحة الفنية لفترة طويلة، ورأيه فى أغانى المهرجانات والراب، وكيف اختلفت سوق الغناء حاليا بسبب "يوتيوب"، وسيطرة السوشيال ميديا.
كما يكشف أيضًا عن خطته فى المرحلة المقبلة، وأنه سيركز على الغناء، ويقدم لجمهوره ما يحبه، وسبب اختياره اسم "فكك من الناس" لألبومه الجديد، وأنه كان يريد العودة بفكرة جديدة تتناسب مع ما يحبه الشباب حاليا، ولم يقدّمه من قبل.
ويكشف "كريم" خلال الحلقة العديد من أسرار حياته الفنية وكذلك الشخصية، ويتحدث عن مواقف طريفة تعرض لها خلال مسيرتهالفنية، كما يوضح سبب غيابه عن الساحة الفنية لفترة طويلة، ورأيه فى أغانى المهرجانات والراب، وكيف اختلفت سوق الغناء حاليا بسبب "يوتيوب"، وسيطرة السوشيال ميديا.
كما يكشف أيضًا عن خطته فى المرحلة المقبلة، وأنه سيركز على الغناء، ويقدم لجمهوره ما يحبه، وسبب اختياره اسم "فكك من الناس" لألبومه الجديد، وأنه كان يريد العودة بفكرة جديدة تتناسب مع ما يحبه الشباب حاليا، ولم يقدّمه من قبل.