كريم أبوزيد يكشف أسرار حياته الفنية لـ«المصحة».. الأربعاء

تنطلق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج" المصحة" يوم الأربعاء المقبل، ويقدمه الإعلامي خالد جواد عبر شاشة ON، في تمام الحادية عشر مساء، ويحل الفنان كريم أبو زيد ضيف أولى الحلقات.ويكشف "كريم" خلال الحلقة العديد من أسرار حياته الفنية وكذلك الشخصية، ويتحدث عن مواقف طريفة تعرض لها خلال مسيرتهالفنية، كما يوضح سبب غيابه عن الساحة الفنية لفترة طويلة، ورأيه فى أغانى المهرجانات والراب، وكيف اختلفت سوق الغناء حاليا بسبب "يوتيوب"، وسيطرة السوشيال ميديا.كما يكشف أيضًا عن خطته فى المرحلة المقبلة، وأنه سيركز على الغناء، ويقدم لجمهوره ما يحبه، وسبب اختياره اسم "فكك من الناس" لألبومه الجديد، وأنه كان يريد العودة بفكرة جديدة تتناسب مع ما يحبه الشباب حاليا، ولم يقدّمه من قبل.