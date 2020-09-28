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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كريم عبدالعزيز وأحمد مكى فى «معسكر تدريب قتالى» استعدادًا لـ«الاختيار 2»

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:39 م
كريم عبدالعزيز وأحمد
كريم عبدالعزيز وأحمد مكى
دعاء عبدالمقصود
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فرض صنّاع مسلسل «الاختيار ٢»، المتوقع أن يكون الأضخم إنتاجيًا فى موسم رمضان المقبل، حالة من السرية على تفاصيل العمل، مع تكثيف الاستعدادات لبدء التصوير خلال أسابيع، تمهيدًا للانتهاء منه فى الأيام الأولى من الشهر الكريم.

ويدخل النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، اللذان اختارهما المخرج بيتر ميمى والشركة المنتجة لبطولة «الاختيار ٢»، نهاية أكتوبر المقبل، فى معسكر مغلق من أجل الخضوع لتدريبات مكثفة على أعمال القتال، بالإضافة إلى التدريبات البدنية والعسكرية داخل إحدى وحدات الجيش المصرى، للتدرب على أيدى متخصصين فى الأعمال القتالية على حمل السلاح وإطلاق النار.

ويعقد النجمان جلسات عمل مكثفة مع المخرج بيتر ميمى، خلال الأيام المقبلة، للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، وطبيعة شخصياته الرئيسية، وملامح الدور الذى يقدمه كل منهما، بعدما انتهيا من قراءة الحلقات الأولى من المسلسل.
ووضع كريم عبدالعزيز خطة زمنية للانتهاء من تصوير مشاهده فى فيلم «كيرة والجن»، مطلع نوفمبر المقبل، واتفق مع مخرج الفيلم مروان حامد على تكثيف جدول التصوير حتى يتفرغ بشكل كامل لدوره فى المسلسل، الذى يحتاج لشكل وبنية خاصة، ما يجعل من الصعب التوفيق بينه وبين أى عمل آخر، فيما رفض أحمد مكى التعاقد على أى عمل فنى جديد، سواء فى السينما أو التليفزيون، من أجل التفرغ لـ«الاختيار ٢»، وبدأ حاليًا استعداداته الخاصة لتجسيد دوره فى العمل.

من جانبها، تجرى شركة «سينرجى» منتجة المسلسل، بقيادة مديرها العام حسام شوقى، جلسات عمل مكثفة مع المخرج بيتر ميمى للانتهاء من وضع الخطوط العريضة للمسلسل، بعدما طرح الأخير عددًا من الأسماء للمشاركة فى العمل.
وتعاقدت الشركة مع الفنانين محمد جمعة وأحمد السعدنى للمشاركة فى المسلسل، كما بدأت التفاوض مع عدد آخر من ضيوف الشرف، الذين سيجرى اختيارهم من بين نجوم الصف الأول، كما حدث فى الجزء الأول، فيما لم يستقر فريق العمل حتى الآن على البطولة النسائية، مع المفاضلة بين ٣ نجمات لاختيار إحداهن.
وبدأ «ميمى» معاينة عدة أماكن فى مصر، مع استخراج التصاريح المطلوبة، وذلك لبدء التصوير منتصف ديسمبر المقبل، بهدف الانتهاء منه فى أول ١٠ أيام من شهر رمضان المقبل، بالإضافة إلى اختيار أماكن التصوير ببعض الدول الأوروبية.
وبدأ أيضًا تحديد طاقم العمل من الفنيين ومديرى التصوير وغيرهم، بما يناسب التقنيات المقرر الاستعانة بها، وكاميرات التصوير المستخدمة، بالإضافة إلى تقنيات المزج بين المشاهد الحقيقية و«الجرافيكس»، التى تكافئ تلك المستخدمة فى السينمات العالمية.
أما السيناريست هانى سرحان فقد انتهى بالفعل من كتابة ١٢ حلقة كاملة من حلقات الجزء الثانى من «الاختيار»، ويعمل حاليًا على استكمال الحلقات المتبقية، لتسليم السيناريو مبكرًا إلى الشركة المنتجة، تمهيدًا لتدقيقه من قِبل عدد من الخبراء العسكريين ومراجعته بشكل كامل قبل بدء التصوير، فى ظل الطبيعة الخاصة للعمل.
ومن المقرر عرض «الاختيار ٢» فى رمضان المقبل، على منصة «شاهد» وقناة «أون»، وعدد من القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشكل حصرى، أسوة بما حدث مع الجزء الأول.
وحقق الجزء الأول من مسلسل «الاختيار» نجاحًا كبيرًا فى موسم رمضان الماضى، بعدما جسّد القصة الحقيقية للشهيد العقيد أحمد منسى، والإرهابى هشام عشماوى، وكان من بطولة: أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة «سينرجى».

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