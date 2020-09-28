«التعليم» تحدد مواعيد امتحان طلاب الدبلومة الأمريكية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لطلاب الدبلومة الأمريكية المسجلين في امتحان EST، أيام 28 و29 سبتمبر، سيتم عقد الامتحان يومي الجمعة والسبت 2 و3 أكتوبر.يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن عقد امتحان EST، بعد تسريبه أكثر من مرة، حتى قرر البورد الأمريكي إلغاء امتحانهم، بسبب تكرار تسريبه.