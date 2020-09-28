«التعليم» تحدد مواعيد امتحان طلاب الدبلومة الأمريكية
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:51 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لطلاب الدبلومة الأمريكية المسجلين في امتحان EST، أيام 28 و29 سبتمبر، سيتم عقد الامتحان يومي الجمعة والسبت 2 و3 أكتوبر.
يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن عقد امتحان EST، بعد تسريبه أكثر من مرة، حتى قرر البورد الأمريكي إلغاء امتحانهم، بسبب تكرار تسريبه.
يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن عقد امتحان EST، بعد تسريبه أكثر من مرة، حتى قرر البورد الأمريكي إلغاء امتحانهم، بسبب تكرار تسريبه.
«التعليم» تحدد مواعيد امتحان طلاب الدبلومة الأمريكية
«التعليم» تحدد مواعيد امتحان طلاب الدبلومة الأمريكية