خبراء: قانون البنوك نقلة نوعية فى تاريخ الجهاز المصرفى المصرى ودليل على حرفية القائمين على «المركزى»

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى يواكب متطلبات المتغيرات الاقتصادية والمصرفية العالمية.

وأضاف أن القانون جاء كتحديث وتطوير لقانون البنوك رقم ٨٨ لعام ٢٠٠٣ الذى أسهم بشكل أساسى فى برنامج الإصلاح المصرفى، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يصدر بعد مرور ما يقارب ١٧ عامًا على القانون السابق، وما شهده العالم خلال تلك السنوات من متغيرات اقتصادية وتقنية نحو الرقمنة ومتطلبات إضافية لتحقيق الشمول المالى، وآليات الحوكمة.

ولفت إلى أن الحوار مع المجتمع المصرفى واتحاد بنوك مصر على مواد القانون التى أعدها خبراء ومسئولو البنك المركزى، وبمشاوراتهم مع المؤسسات العالمية قبل مراجعته واعتماده من السلطة التشريعية- أسهم فى خروج القانون بشكله الحالى ليدعم مسيرة التطور المصرفى والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وأكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر رئيس اتحاد بنوك مصر، أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزى، والجهاز المصرفى «قانون البنوك الجديد»، ونشر القانون فى الجريدة الرسمية، خطوة مهمة وإيجابية لتطبيق القانون الذى سيسهم فى نقل القطاع المصرفى إلى آفاق عالمية.

وأضاف «الإتربى» أن القانون يثبت يومًا بعد يوم حرفية القائمين على البنك المركزى مع منحه الاستقلالية الكاملة لاتخاذ القرارات اللازمة، مع إضافة فصول مهمة فى التكنولوجيا المالية والحوكمة، وغيرها من الموضوعات الضرورية التى تعزز من قدرة الجهاز المصرفى.

وأشار إلى أنه بمجرد تصديق الرئيس على القانون يدخل حيز التنفيذ بشكل فورى، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بزيادة رءوس أموال البنوك إلى ٥ مليارات جنيه، فإن البنك المركزى سيمنح البنوك مهلة لتوفيق أوضاعها.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قانون البنوك الجديد جاء فى توقيت مهم، خاصة أن القانون القديم كان منذ عام ٢٠٠٣ فيما شهدت الصناعة المصرفية خلال تلك السنوات الطويلة تطورات وأحداث عالمية، لذا فإن القطاع كان فى حاجة إلى قانون جديد يواكب تلك التطورات العالمية.

وأضاف أن التطورات العالمية خلال السنوات الماضية كانت سريعة، وبالتالى فإن القانون يستوعب كل تلك التطورات، خاصة فيما يتعلق بالحوكمة والرقابة والخدمات المصرفية الرقمية؛ لأنها المستقبل، وكان من المهم أن تكون هناك قواعد منظمة للعمليات المصرفية الرقمية.

وذكر أن القانون الجديد سيساعد البنوك فى تحقيق معدلات أداء أفضل، خاصة فيما يتعلق بقوة وصلابة الجهاز المصرفى من النواحى المالية والفنية، لتستطيع البنوك للقيام بدورها كوسيط مالى، فضلًا عن قواعد الإفصاح والشفافية ليقوم الجهاز بدوره بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، فيما أكد القانون الجديد استقلالية الجهاز المصرفى.

وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن تصديق الرئيس السيسى على إقرار قانون البنوك الجديد يعتبر علامة فارقة فى تاريخ الجهاز المصرفى وتتويجًا لإنجازات البنك المركزى المصرى ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفى ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة فى مختلف دول العالم.

وأضاف أن القانون يهدف للمحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى، وتحقيق الشمول المالى اعتمادًا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر فى رفع معدلات النمو الاقتصادى.

وأشار إلى أن القانون يتضمن موضوعات غاية فى الأهمية لدعم عمل البنك الزراعى، خاصة فى مجال الشمول المالى، لافتًا إلى أن القطاع المصرفى لديه ثقة فى أن القانون الجديد يعزز من قدرتنا على دمج أصحاب الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرهما من الفئات التى تعمل خارج الاقتصاد الرسمى فى منظومة الخدمات المصرفية للبنك والجهاز المصرفى بوجه عام، وهو ما يعزز توجه الدولة لتنمية هذا القطاع المهم من قطاعات الاقتصاد الوطنى.

وقالت ميرفت سلطان، رئيس بنك تنمية الصادرات، إن إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى يعد نقلة للقطاع المصرفى بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجى والحوكمة، وسوف يكون داعمًا لعملاء القطاع المصرفى.

وأضافت أن هذا القانون تم إعداده ليواكب أفضل الممارسات فى العالم، وبُذل فيه جهد كبير على كل المستويات.

وأشارت إلى أن القانون يعد مرحلة جديدة للقطاع المصرفى، معربة عن سعادتها بصدوره، متابعة: «القطاع المصرفى عمود الاقتصاد القومى، ودائمًا ما يكون فى الصفوف الأولى لمواجهة كل الأزمات، والقانون الجديد سيساعد القطاع فى استمرار دوره بشكل مميز».

