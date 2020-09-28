خبراء المقاولات يشيدون بعودة التراخيص: السيسى يشعر بنبض الشارع

أشاد عدد من خبراء البناء والمقاولات بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى سرعة إتمام المنظومة القانونية الجديدة لاشتراطات البناء، تمهيدًا لعودة نشاط البناء مع التيسير على المواطنين.وأكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الإفريقى لمنظمات التشييد والبناء رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الأسبق، أهمية قرار عودة البناء وفقًا لاشتراطات جديدة وإجراءات إدارية للتصدى لمخالفات البناء والعمل على وقف العشوائيات، فضلًا عن ضبط منظومة استخراج تراخيص البناء وتحديد الأماكن التى سيسمح فيها بالبناء.وقال «عبدالعزيز»، لـ«الدستور»، إن اشتراطات البناء الجديدة فى القرى تأتى فى إطار جهود الدولة لإصلاح منظومة البناء ومنع العشوائيات وتحسين الخدمات والمرافق وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيجرى العمل وفقًا للقرارات الجديدة فور اعتمادها، وإلغاء ما يخالف ذلك من اشتراطات تخطيطية وبنائية بالتقارير والخرائط السابقة، كما تسرى تلك الاشتراطات على الأراضى الواقعة بالكتل العمرانية القائمة داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية.ولفت إلى أن «الأراضى أو المبانى الخاضعة لهذه الاشتراطات» تعنى: أى قطعة أرض فضاء أو مبنى متهدم أو مراد إحلاله وتجديده أو التعلية على مبانٍ قائمة، إضافة إلى الأراضى المراد استخدامها أو إعادة استخدامها فى أغراض الإسكان والخدمات أو الاستخدام المختلط مع الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان، على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة.من جهته، قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن توجيهات الرئيس السيسى تؤكد إحساسه بنبض الشارع المصري، مؤكدًا أن وقف الترخيص لم يكن فى مصلحة المواطن، وأدّى إلى توقف العديد من صناعات مواد البناء، الأمر الذى جعل الرئيس يأمر بعودة البناء مع العديد من الاشتراطات التى تصب فى صالح البلاد، دون مخالفات.وذكر «يوسف» أن الرئيس طالب الحكومة بالانتهاء من وضع المسار الجديد الذى سينظم استراتيجيات البناء وإعلام المواطنين بذلك، لافتًا إلى أن المخالفات استمرت خلال الفترة الماضية، كما استمر الاعتداء على الأراضى الزراعية وعدم الالتزام بحدود التراخيص، لكن الاشتراطات الجديدة التى وضعها الرئيس تراعى الكثافات البنائية فى المدن والمحافظات والريف وصعيد مصر، وتؤكد أن الأمور ستصبح منضبطة.وشدد على أن قرار وقف منح التراخيص جاء لوضع اشتراطات جديدة تُصلح من عيوب النظام القديم الذى كان يحتاج إلى تطوير، مؤكدًا أهمية سرعة انتهاء الحكومة من وضع الاشتراطات الجديدة والقوانين التى تليق بمصر.بدوره، قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن التجار فى انتظار عودة التراخيص مرة أخرى، مؤكدًا أن ذلك سيحرّك الأسواق وينشط حركة المبيعات ويعوض خسائر الفترة الماضية.وأضاف «الزينى»، لـ«الدستور»، أن هذا القرار سينقذ ملايين الشباب الذين يعملون فى قطاع التشييد والبناء، كما ستستفيد منه الدولة، لأن ذلك يعنى تسديد ضريبة القيمة المضافة، المقدرة بـ١٤٪ على مبيعات الأسمنت والحديد، موجهًا الشكر للرئيس الذى اتخذ قرارًا سيسهم فى إنعاش السوق وتشغيل المصانع وشركات المقاولات.ولفت إلى أن هناك نسبة كبيرة من العمالة اليومية تضررت خلال الفترة الماضية وتنتظر عودة التراخيص مرة أخرى، مؤكدًا ضرورة إنجاز الاشتراطات الجديدة للبناء لتجنب المخالفات والتعدى على الأراضى الزراعية.وذكر أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن قرار الرئيس بعودة التراخيص مرة أخرى ينقذ تجار مواد البناء وجميع العاملين بالقطاع بشكل عام.وأضاف «عبدالحميد»، لـ«الدستور»، أن جميع قطاعات مواد البناء تأثرت بوقف التراخيص وتراجعت مبيعاتها بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن غرفة مواد البناء كانت تؤيد اتخاذ قرار وقف التراخيص لفترة، لتقليل حجم المخالفات.وأكد كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن قرار عودة التراخيص سوف ينشط السوق، خاصة أن الشركات لديها مخزون كبير من السلع تراكم منذ وقف التراخيص.وفى السياق، قال الدكتور أحمد رأفت أبوطبيخ، أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة الإسكندرية رئيس لجنة التصالح فى مخالفات البناء بالإسكندرية، إن مجلس الوزراء وجه اللجان المختصة بمراجعة بعض التراخيص المطروحة ومقارنتها بما جرى تنفيذه على الواقع، و«هذا الأمر أدى إلى توقف نسبة من العمالة عن العمل، وهذا أحد الأسباب التى جعلت الرئيس يأمر بعودة البناء مع وجود اشتراطات».وأضاف «أبوطبيخ» أن كل محافظة تعد– حاليًا- دراسة عن الكثافة السكانية الموجودة بكل منطقة، وعن الامتداد العمرانى لكل مدينة وقرية، موضحًا أن معظم المدن تقدم بمقترحات تخص قياسات عرض الشوارع، وكان الحد الأدنى داخل الكتلة العمرانية للقرى المشار إليها يقدر بـ٤ أمتار للطرق الداخلية، بما فيها ممرات المشاة، و٦ أمتار للطرق الرئيسية، و٨ أمتار لطريق داير الناحية، و٦ أمتار لمناطق الامتداد العمرانى.وتابع: «فى حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به، يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق، حتى يستكمل عرض الشارع للحد الأقصى»، مشيرًا إلى أنه فيما يخص الارتفاعات فسيجرى– وفقًا للمقترحات- تحديد الارتفاع بنسبة مرتين من عرض الشارع، وبحد أقصى ٢١ مترًا، وبما لا يزيد على قيود الارتفاع الواردة من وزارة الدفاع، وفى حالة الطرق الداخلية ذات الـ٤ أمتار، فيسمح بإضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى ٩ أمتار كحد أقصى.ولفت إلى أن الاشتراطات البنائية الجديدة ستشمل الطرق الخلفية والأمامية، وستكون مساحة المبانى على نسبة ٦٠٪، وأن تلك الاشتراطات سيترتب عليها عدم وجود مخالفات بناء، مع وجود رقابة على الترخيص والتنفيذ.وأشاد «أبوطبيخ» بقانون التصالح فى مخالفات البناء، وقال إنه سيضمن عدم حدوث مخالفات مستقبلًا، وإنه لا يستثتى أحدًا وسيطبق على الجميع، لافتًا إلى أن القرارات التى أصدرتها الحكومة بتخفيض قيمة التصالح بالمحافظات أدت إلى زيادة طلبات التصالح.وأشار إلى أن القانون يحتاج العديد من التيسيرات لزيادة إقبال المواطنين على التصالح، ومن ضمنها قيود ارتفاع المبانى واشتراطات الحماية المدنية والكثافة البنائية التى تحد من الارتفاعات فى عدد الأدوار.ونوّه بأن المدن الجديدة خالية تمامًا من المخالفات، وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حريصة على عدم حدوث ذلك على عكس ما يحدث داخل المحليات.