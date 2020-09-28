إيبارشية اليونان تحتفل بعيد الصليب غدًا بالقداس الإلهي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باليونان، عن الاحتفال بعيد الصليب المجيد، غدًا الثلاثاء، بالقداس الإلهي، في تمام الساعة الثامنة صباحًا بمطرانية اليونان للأقباط الأرثوذكس.وأكدت الكنيسة في بيان لها أنه تزامنًا مع عيد الصليب تستني الكنيسة القبطية باليونان القداسات دون حجز مسبق مع العيد فقط.وتعود الكنائس باليونان بعد عيد الصليب، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل بالحجز المسبق لجميع القداسات.