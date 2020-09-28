«ما بعد مسطرد».. مستفيدون من منحة الـ500 جنيه: السيسى الأكثر دعمًا للفقراء

كتب: زينب صبحى -كمال عبدالرحمن -أحمد التمساح -نور أيمن -أسماء منصور-أريج الجيار

جمال: القرار نجدنا.. وبدفع بالفلوس إيجار الشقة

محمد:دليل على مساندة البسطاء ورد على المشككين

عبير: الفلوس فى وقتها بسبب تداعيات أزمة «كورونا»

خالد: طوق نجاة بعد خصم نصف راتبى فى المصنع

محمود: أنقذنا من التشرد والجوع والطرد

كرم: أشعرتنى بالأمان المادى بعد فصلى من العمل

أعرب مستفيدون من منحة العمالة غير المنتظمة عن سعادتهم الكبيرة بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاحه مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد أمس الأول، بمد صرف المنحة المخصصة لهم، البالغة قيمتها ٥٠٠ جنيه، إلى نهاية العام الجارى، لمواجهة تداعيات أزمة وباء «كورونا»، وتخفيف الأعباء التى يواجهونها خلال هذه الأيام. وقال المستفيدون من منحة الـ٥٠٠ جنيه إن الرئيس السيسى أثبت أنه من أكثر الرؤساء اهتمامًا بالمواطن البسيط محدود الدخل، مشيرين إلى الأهمية الكبيرة التى تمثلها تلك المنحة، باعتبارها مصدر دخل بديلًا عن أعمالهم التى توقفت.وصف جمال كامل، عامل باليومية يبلغ من العمر ٥٠ عامًا، «السيسى» بأنه من أكثر رؤساء الجمهورية الذين مروا على مصر ويشعرون بالمواطنين وأحوالهم، خاصة الفقراء و«الناس الغلابة»، وهو ما ظهر فى الكثير من القرارات، آخرها مد منحة الـ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجارى.وقال «جمال»، وهو من سكان مدينة «الصف» التابعة لمحافظة الجيزة، إن الرئيس هو أول من اهتم بالعمالة غير المنتظمة وقدّم لهم يد العون، وما فعله أكبر رد على الأكاذيب التى تروجها جماعة «الإخوان» الإرهابية بشأنه.وشدد على الأهمية الكبيرة لمنحة الـ٥٠٠ جنيه، حيث إن المبلغ الذى يحصل عليه كل شهر يساعده فى مصروفات أسرته، بعد توقف عمله بسبب وباء «كورونا»، إلى جانب معاش «كرامة» الذى تحصل عليه زوجته، مبينًا: «بالمبلغين نستكمل شهرنا دون الحاجة لأى أحد».وأضاف: «المنحة حمتنى من الطرد من سكنى، بعد أن أصبحت أدفع الإيجار فى موعده المحدد، بعد أن عانيت من الطرد المتكرر بسبب تأخرى فى الدفع»، مختتمًا: «الريس نجدنا».أشاد محمد عادل، عامل فى ورشة خردوات يبلغ من العمر ٢٢ عامًا، بتوجيه الرئيس للحكومة بالاستمرار فى تقديم منحة الـ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجارى، وهو ما يعكس وقوفه الدائم بجوار المواطن البسيط ووضعه على قائمة أولوياته، ويعد أقوى رد على المشككين.وقال «محمد»: «العمالة غير المنتظمة عانت من ظروف قاسية بسبب تداعيات فيروس كورونا، التى أدت لفقدان عدد كبير منهم أعمالهم، دون وجود أى مصادر أخرى للدخل، ما جعل أغلبهم يعانى كثيرًا، لذلك مساندتهم واجب وضرورة».وأضاف: «منحة الـ٥٠٠ جنيه تعنى الكثير للعمالة غير المنتظمة، وتمثل جزءًا من الجهود الكبيرة التى يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى للتسهيل على المواطنين وتخفيف أعبائهم وما يعانون منه بسبب جائحة كورونا».وتمنى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحصول على منحة العمالة غير المنتظمة فى أسرع وقت، وصدور قرار عن وزارة القوى العاملة بصرفها فى أقرب وقت ممكن.قالت عبير الغزالى، ربة منزل تبلغ من العمر ٤٠ عامًا، إن توجيه الرئيس السيسى أسعدها كثيرًا، لأن منحة الـ٥٠٠ جنيه تمثل «نجدة» لكثير من المواطنين، وتمويلًا إضافيًا يساعدهم على المعيشة وتوفير احتياجات المنزل.وأضافت: «قرار الرئيس بمد صرف المنحة حتى نهاية العام جاء فى الوقت المناسب، خاصة أن الجميع يواجه ظروفًا قاسية بسبب تداعيات فيروس كورونا، التى أثرت فى الكثير من البيوت المصرية، وجعلتها تتألم من معاناة المعيشة وقلة المصاريف».ودعت الرئيس السيسى إلى إصدار قرار باستمرار صرف هذه المنحة للمستحقين حتى مرور هذه الأيام الصعبة على خير، ورجوع الأمور لطبيعتها كما كانت قبل أزمة «كورونا».كشف خالد رمضان، ٢٤ عامًا، عامل فى أحد مصانع الإسكندرية، عن أن إدارة المصنع قررت خفض راتبه إلى النصف بسبب أزمة فيروس «كورونا»، فى ظل حالة الركود التى انتابت الأسواق، لكن عوّضه الله بالمنحة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة.وقال «خالد» إن أزمة «كورونا» ألحقت الضرر بالكثير من العمال والأسر محدودة الدخل، حيث تعثر الكثيرون فى الحصول على قوت يومهم، وجاءت المنحة لهم كطوق نجاة، معتبرًا أن قرار الرئيس «مد فترة صرفها» ينقذهم من مصير مجهول.شدد محمود ثروت، ٢٦ عامًا، من أبناء الإسكندرية، على أن قرار الرئيس «مد صرف منحة العمالة غير المنتظمة» يؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها.وقال «ثروت» إن الأزمة الاقتصادية التى حدثت فى ظل وباء «كورونا» أفقدته مصدر رزقه، وكانت المنحة التى أقرها الرئيس بمثابة الأمل الوحيد لتلبية احتياجاته الأساسية ولتساعده على العيش.وذكر أنه يعمل فى محل ملابس، ومع بداية «كورونا» انخفض دخل المحل ما جعل صاحبه يخفض راتبه إلى الربع، ما تسبب له فى ضائقة مادية شديدة، إلا أن منحة الرئيس أنقذته من الجوع والفقر والطرد من المنزل.قال كرم عبدالحميد، ٢٧ عامًا، من محافظة قنا، إن منحة العمالة غير المنتظمة شهريًا ساعدته بعدما خسر عمله فى إحدى شركات المقاولات بسبب أزمة «كورونا»، مشيرًا إلى أنه رغم كون المبلغ ضئيلًا، مقارنة بما كان يتكسبه، فإنه شعر ببعض الأمان المادى بعد الضغط النفسى الذى تعرض له.وأضاف «عبدالحميد» أنه عانى كثيرًا بعدما توقف عمله فى شهر يناير الماضى مع انتشار فيروس «كورونا»، بسبب النقص الحاد فى الموارد، والظروف الاقتصادية القاسية.وذكر «عبدالحميد» أن الرئيس إنسان يهتم دائمًا بمعاناة محدودى الدخل والعمالة غير المنتظمة، كونهم ليس لهم دخل ثابت وهم أكثر من عانوا من تداعيات الجائحة، معربًا عن سعادته بقرار الرئيس باستمرار صرف هذه المنحة لنهاية العام.وطالب الجهات المختصة بتنقية جداول مستحقى معاش «تكافل وكرامة»، زاعمًا أن هناك العديد من الأشخاص الذين يحصلون على المعاش ولا يستحقونه.