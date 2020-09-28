نجلة جمال عبد الناصر تكشف أسرارًا عن والدها

ـ عيد ميلاد عبد الناصر

ـ حادث المنشية

كشفت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عددا من الحقائق التى لا يعلمها الكثيرون عن والدها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.وترصد "الدستور" تلك المعلومات:قالت الدكتورة هدى عبد الناصر فى حديثها مع مصطفى بكرى فى برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد عن كيفية الاحتفال بعيد ميلاد والدها قائلة: "كان بيتنا بيتملي ورد في عيد ميلاده، وإحنا كنا نعمله تورتة، وكان يقول لنا أنا عمري ما اتعمل لي عيد ميلاد، وكنا بنشتري له هدية بسيطة زي شبشب".وأضافت هدى عبد الناصر: "السد العالي من الإنجازات التي قدمها والدي لمصر، وأنه كان بالنسبة له مسألة حياة أو موت".وتحدثت هدى عبد الناصر خلال لقائها ببرنامج "حقائق وأسرار"، أن الزعيم عبد الناصر لم يكن بحاجة كما ادعى البعض إلى تنفيذ "تمثيلية" لحادث المنشية ومحاولة اغتياله، وحاول الإخوان أن يتنصلوا من هذا الأمر وأن عبد الناصر هو من غدر بهم.وأضافت أن من حاول اغتياله تم محاكمته، وهناك وثائق فى مجلس الوزراء بكل تلك التفاصيل، موضحة أنه من خلال الأفلام التسجيلية قبل حادث المنشية وكان يجوب مجلس قيادة الثورة القرى ومعهم جمال عبد الناصر وكان هناك تجاوبًا من الجميع.وتابعت أن مانديلا أخبرها حينما التقى بها منذ سنوات مضت بعد موت والدها أنه "يوم أن قام جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس كنت في محبسي ونهضت نحو الشباك وقولت طالما فعلها عبد الناصر فهذا يؤكد أن تحرر جنوب إفريقيا بات قريبًا".يشار إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ولد في 15 يناير 1918 في الإسكندرية قبيل أحداث ثورة 1919 في مصر، وهو من أسرة صعيدية عربية قحطانية، حيث ولد والده في قرية بني مر في محافظة أسيوط، ونشأ في الإسكندرية؛ وهو ما أكدته نجلته هدى فى أحاديثها التلفزيونية.