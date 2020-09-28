مصرع طفل سقط من الطابق الثالث أثناء لهوه بالمنيا

لقى طفل بمدينة المنيا (5 سنوات) مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء لعبه مع أولاد عمه.تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية بمصرع طفل داخل منزله بمدينة المنيا.على الفور، انتقل ضباط قسم شرطة المنيا لفحص البلاغ، حيث تبين مصرع طفل عمره 5 سنوات أثناء لعبه مع أولاد عمه بالمنزل فاختل توازنه وسقط من الطابق الثالث وتم نقله إلى مستشفى المنيا العام على الفور، لكن لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وبسؤال أسرته أكدوا ما جاء بالفحص ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق التي صرّحت بدفن جثة الطفل وتحريات المباحث حول الواقعة.