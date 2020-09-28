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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«أهل العيب لا يخطئون».. مواقف فضحت دعم «الجزيرة» للإرهاب

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:36 م
الجزيرة
الجزيرة
سمر عبدالله
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مواقف كثيرة أثبتت بها الجزيرة أنها تدعم الجماعات الإرهابية وتؤيدها بكل ما أوتيت من قوة إعلامية ومالية، حتى باتت فضيحتها بدعمها للإرهاب تزداد يوما بعد الآخر بشكل ملحوظ، ورغم ذلك لم تخجل الجزيرة من مواقفها المؤيدة للإرهاب بل أصبحت تتمادى في إجرامها.

• "ترفض وصف داعش بالإرهاب"
دوما ما تخرج علينا إعلاميات قناة الجزيرة وهي تتحدث عن التنظيم الإرهابي داعش، قائلة عليه "تنظيم الدولة الإسلامية" دون وصفه بأنه إرهابي، ورغم التعليقات المتزايدة على موقف الجزيرة من الإرهاب إلا أنها لم تخرج للتوضيح أو التبرير بل أصبح المصطلح لديها "تنظيم الدولة الإسلامية" بدلا من قول "تنظيم داعش الإرهابي".

• "إطلاق مصطلح معارض بدلا من إرهابي"
فور حدوث أي عملية إرهابية في مصر تعلن الجزيرة عن الحادث واصفة مقتل الإرهابيين بأنه مقتل للمعارضين وليس إرهابيين، رغم أن هؤلاء يكون موتهم أثناء الهجوم على الجيش أو الشرطة، إلا أنها ترفض نعتهم بالإرهابيين وتستخدم مصطلح "معارضين".

• "إبراز حديث الإرهابيين وتجاهل الأخبار الرسمية"
في الوقت الذي كانت سيناء تتعرض لعمليات إرهابية كبرى راح ضحيتها عدد كبير من الجيش والشرطة، كانت الجزيرة تتواصل مع قياديين في جماعة ولاية سيناء الإرهابية وتبرز تصريحاتهم، دون الإشارة لأي أخبار رسمية من الجهات الرسمية المصرية، ولعل أبرز هذه الوقائع ما حدث في أبريل من عام ٢٠١٥ حيث أبرزت تصريحات أنصار بيت المقدس وولاية سيناء وتسببت في غضب عارم في الدول العربية وليس في مصر فقط.

• "ارتداء الأسود حزنا على أبو بكر البغدادي"
ارتدت مذيعة قناة الجزيرة ملابس سوداء عندما خرجت لتعلن وفاة زعيم داعش أبو بكر البغدادي.. ما أثار استياء المتابعين لقناة الجزيرة الذين أكدوا أن القناة تدعم الإرهاب في كل أنحاء العالم.

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