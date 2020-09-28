رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير مصر بروما يشارك في مراسم توقيع إيطاليا على ميثاق منتدى غاز المتوسط

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:48 م
السفير هشام بدر،
السفير هشام بدر، سفير مصر
أ ش أ
طباعة
شارك السفير هشام بدر، سفير مصر في روما، الاثنين، في مراسم توقيع الحكومة الإيطالية، ممثلًا عنها وكيل وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية والمُختصة بشؤون الطاقة، على الميثاق الرسمي الخاص لتحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية مقرها القاهرة.

وأشادت المسؤولة الإيطالية بمنتدى غاز شرق المتوسط EMGF، الذي أصبح حقيقة واقعة، ويعد أحد أهم الأطر الإقليمية في مجال الطاقة، إذ يخلق تعاونًا إيجابيًا لصالح ازدهار البلدان المؤسِسة والمنطقة بأسرها، وأضافت أنه في ضوء المرحلة الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي إثر تداعيات جائحة "كورونا" فإن الاستثمارات في قطاع الطاقة اليوم قد تساعد في الدفع بعجلة الانتعاش الاقتصادي.

كما أعربت عن تقديرها لعملية التنسيق التي يقوم بها الجانب المصري، كما أكدت استمرار التزام إيطاليا بأنشطة المنتدى واللجنة الاستشارية المعنية به.

من جانبه، أكد السفير بدر أهمية العلاقات المصرية الإيطالية وحرص القيادة السياسية في الدولتيّن على تعزيز أوجه الصداقة والتعاون بين الجانبين لخدمة المصالح المُشتركة، من أجل ازدهار ورخاء البلديّن، وأن التعاون القائم بين مصر وإيطاليا في مجال الطاقة والغاز الطبيعي يعد أحد الأمثلة في هذا الإطار، مضيفًا أن المنظمة الجديدة تعد منصة لخلق حوار مُنظم بين الدول الأعضاء حول الغاز الطبيعي وفرص التعاون بشأنه على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أشاد السفير المصري بالدور الإيطالي النشط والفعال الذي ساهم في إنجاح جهود إنشاء المنظمة في فترة لم تتجاوز العشرين شهرًا منذ أن أطلقت مصر المبادرة، لتعد بمثابة أول منظمة دولية من نوعها تعنى بتعزيز التعاون في مجال الغاز في منطقة شرق المتوسط.

وأكد السفير "بدر" أن تكامل الدورين المصري والإيطالي في أعمال منتدى غاز شرق المتوسط سيكون أحد المحفزات الرئيسية لنجاح مساعي دول المنطقة في تعزيز منظومة أمن الطاقة في المتوسط.

موضوعات متعلقة

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

الهيئة الوطنية تعلن قبول 4006 مرشحين و8 قوائم في انتخابات «النواب»

رسميًّا.. السعودية تعلن الحظر على المنتجات التركية

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ (صور)

image description

محافظة أسيوط يوجه بتوفير فرصة عمل لأحد ذوي الهمم

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

image description

جامعة أسيوط تفتح الترشح لمنصب عميدي «الهندسة ومعهد الأورام» الأحد

image description

الخواجة: فخور بصناعة التحف والأنتيكات.. والرئيس عمل على جذب السياحة

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: حددنا سلالتين للفيروس.. و«أضعفهما» المنتشرة فى مصر

بالأسماء.. السيسي يصدر قرارات بنقل 6 مستشارين لوظائف غير قضائية

السيسي يوجّه بالتوسع في التجمعات التنموية بسيناء

بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

أيام زمان

«تحدثا في غير اختصاصهما».. كيف تعاملت زوجة «عبدالناصر» وابنه في هجوم «محفوظ والشعراوي»؟

«آلمني هجوم السادات والحمامصي».. اعترافات خالد عبدالناصر عن الهجوم ضد والده

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

10 تصرفات لآداب السلوك يجب اتباعها

خصائص اللقاحين الروسيين المضادين لعدوى كورونا

البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

مقالات الرأي
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
مؤمن المحمدي
فارق الأهداف
القس. رفعت فكرى
مصر ومحاربة الفساد
المزيد

الثقافة

«مصر والنظام الدولي بعد ثورة يوليو».. جلسة بحثية في مؤتمر عبد الناصر

الوجه الآخر لـ جمال عبد الناصر.. «مفتون بشعر المتنبي وروايات تشارلز ديكنز»

شحاتة العريان: شخصية عبدالناصر خلقت منه أسطورة

الأربعاء.. لبنى إسماعيل تناقش «عناقيد الغضب» بالنيل الثقافية