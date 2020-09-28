بومبيو ينتقد تغطية الإعلام الأمريكي لسياسة ترامب الخارجية

وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، انتقادًا للصحافة الأمريكية نظرًا لما وصفه بالنهج غير المنصف الذي تتبناه تجاه السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وذكر بومبيو، في تصريحات إعلامية أوردتها صحيفة ذي هيل الأمريكية، الاثنين على موقعها الإلكتروني - أن وسائل الإعلام لا تروي قصصًا إيجابية حول ما أسماه بـ "إنجازات ترامب"، لكنه قال إن الناخبين سيلاحظون في وقت ما أن حياتهم أصبحت أكثر أمنًا وأن العالم أصبح آمنا أكثر من أي وقت مضى نتيجة لسياسات ترامب.وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "لقد شاهدت الإنجازات التي حققناها"، مُشيرًا إلى عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وإحداث بعض التغيرات في منطقة الشرق الأوسط، والقوة الاقتصادية التي استخدمتها واشنطن للتأثير على حلفائها وأصدقائها لتكوين شراكة معهم، إلى جانب حرمان أنظمة مثل تلك الموجودة في إيران من الموارد.وقال بومبيو: "إننا لا نسمع هذه القصص كثيرًا في وسائل الإعلام التقليدية، سواء كانت واشنطن بوست أو نيويورك تايمز أو في أي مكان آخر، لكنني على ثقة من أن الشعب الأمريكي ستأتي لحظة ما سيرى فيها أن العالم أصبح أكثر أمنًا وأن حياتهم أصبحت آمنة أكثر نتيجة للنهج الذي سلكه ترامب".