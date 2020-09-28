مفقودون.. إيمان مصطفى تعود إلى أسرتها بعد غياب يومين

إيمانا منا بدور الإعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين.وفي السياق ذاته، عادت إيمان مصطفى من منطقة الكيلو 4.5 بمحافظة القاهرة إلى أسرتها بعد غياب يومين، حيث سبق الإعلان عن اختفائها وهي تبلغ من العمر 11 عاما وقد تغيبت عن أسرتها منذ يومين.يذكر أن مؤسسة «الدستور» أعلنت انطلاق مبادرة «معاك خطوة بخطوة» من خلال قسم «أبواب الخير» على منصاتها المختلفة لاستقبال شكاوى واستغاثات قرائها، إيمانًا بدور المؤسسة الإعلامي في مساعدة المواطنين بتلقي شكواهم ومتابعتها خطوة بخطوة وإيصالها للجهات المعنية بحلها والقيام بدور الوسيط، وتوصيل صوت المواطن للمسؤول والوقوف بجانبه، وذلك من خلال خدمة الـ«واتس آب» على الأرقام: «01066778020-01004333637».